Turnov - Žádný z jedenácti soupeřů si v tomto ročníku neodvezl z Českého ráje vítězství. Pokud tuto bilanci volejbalisté TJ Zikuda udrží i v blížícím se play off, budou z toho minimálně stříbrné medaile.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

TJ Zikuda Turnov – VSK Staré Město 3:2 (-19, -16, 15, 14, 13)

Porazit druhý tým tabulky za tři body v sezoně dokázali jen volejbalisté Dobřichovic a Starého Města. Druhý zmiňovaný celek přijel k odvetě úspěch zopakovat a dlouho se zdálo, že se mu to i povede.

Domácí nastoupili po dlouhé době v kompletní sestavě, ale v úvodu to vypadalo, jako by se ještě nacházeli v zimním spánku. Hosté byli lepší, lépe podávali, útočili a snad jen na příjmu se jim soupeř vyrovnal. Byla na nich znát větší chuť a potřeba získat důležité body. Turnov se rozjížděl pomalu a po celkem jednoznačném průběhu byl brzy stav 0:2 na sety.

Ukončit domácí neporazitelnost tým ale nechtěl a do třetí hry vstoupil daleko koncentrovaněji. Hráči podstatně lépe podávali, hostům výrazně ztížili útok na síti a rázem bylo vyrovnáno.

Až v rozhodující páté sadě byl průběh vyrovnaný, ale za stavu 5:5 domácí odskočili na 8:5 a zdálo se, že si vytvořili rozhodující náskok. Moravané přitvrdili na servisu, vyrovnali na 10:10 a nerozhodné skóre vydrželo až do stavu 13:13. Turnov si v té chvíli zdařilým útokem vytvořil mečbol, který následně díky špatnému příjmu soka přetavil ve výhru.

Sestava TJ Zikuda: Fučík, T. Bäumelt, Starý, Vencovský, Ducháč, Čermák (libero Kunc); střídali: Folprecht, Šén, Kovář, Bukovjan.

TJ Zikuda Turnov – SG LD Brno B 3:0 (16, 14, 16)

O den později přijela do Turnova rezerva extraligového Brna a přivezla velmi mladou sestavu. Domácí nastoupili do utkání, na rozdíl od pátečního zápasu, koncentrovaně. I když jejich soupeř velmi dobře podával a překypoval bojovností, na vyrovnané skóre to stačilo ve všech setech vždy jen do jejich poloviny.

Poté se projevily větší kvalita a zkušenosti na straně domácích, a tak po šedesáti minutách bylo o vítězi rozhodnuto. Turnovští se tedy se svými fanoušky rozloučili vítězstvím a udrželi domácí neporazitelnost. To se jim podařilo poprvé v prvoligové historii. Po zaváhání Beskyd v hale Dobřichovic navíc žije byť jen teoretická šance na vítězství v základní části.

Sestava TJ Zikuda: Folprecht, Šén, Kovář, Vencovský, Ducháč, Čermák (libero Bukovjan); střídali: T. Bäumelt, Fučík, Starý, Kunc.

Již dnes Turnov nastoupí v hale brněnské Tesly, zítra na palubovce Beskyd. Play off začíná 3. února.

(jš, to)