Turnov - Nervózní, ale úspěšný. Reprezentant Turnova v hodu kladivem má za sebou premiéru na evropském šampionátu.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Již od úterý probíhá v polské Bydhošti mistrovství světa juniorů v atletice. Tuto akci měla nejdříve pořádat ruská Kazaň, avšak kvůli dopingové aféře ruských sportovců byl šampionát přesunut do osmého největšího města Polska.

Hned první závodní den zde patřil odchovanci AC Turnov, kladiváři Josefu Egrtovi. Svěřenec českého rekordmana Vladimíra Mašky byl nalosován do kvalifikační skupiny B, v níž se umístil na desátém místě. Nejdelší hod z druhé série měřil 64,81 metrů a celkově borci z Českého ráje vystačil na 20. místo v nabité konkurenci nejlepších kladivářů z celého světa ve věkové kategorii do 19 let! Na postup by Egrt musel předvést výkon za hranici svého osobního rekordu (70,16 metrů).

Student jabloneckého sportovního gymnázia Dr. Randy se během závodu potýkal s pořádnou nervozitou, jelikož na podobné akci startoval poprvé v životě. Rozhodně se však nemá za co stydět.

Lze jen doufat, že bude Českou republiku reprezentovat na dalších světových akcích. Dvacáté místo na světě je skvělým úspěchem nejen pro sportovce samotného, ale také pro atletický klub z Turnova.

(kri, to)