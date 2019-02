V chůzi dorostenek na tři kilometry oddíl z Českého ráje reprezentovala Eliška Martínková. Přestože se svěřenkyně Kateřiny Čermákové vrací na ovál po zlomenině nohy, v Jablonci si v čase 15:30,01 minut došla pro suverénní vítězství. Druhá závodnice byla v cíli s velkým odstupem (17:13), což naznačuje, že Eliška se snad pomalu blíží své předchozí a bude na mistrovství České republiky bojovat o obhajobu loňského titulu.

TAKÉ HANYK S ŠAFÁŘEM PŘEBORNÍKY KRAJE

Druhý turnovský chodec, Roman Hanyk, startoval mezi žáky. Trať dlouhou 3000 metrů zdolal v čase 16:19,49, čímž si vylepšil dosavadní osobní rekord o více než 20 sekund. Co cíle došel první a z Jablonce si odvezl titul krajského přeborníka. Svým výkonem vylepšil i oddílový rekord a turnovští trenéři jen doufají, že svůj čas třeba ještě trochu stlačí na MČR, kde může zabojovat o cenný kov.

Ve stejný den, se podobně jako chodci do boje vydali i sedmibojaři. V kategorii žáků ACT reprezentoval Jakub Šafář a mezi dorostenci startoval Cyril Žerava, oba svěřenci Miroslava Reichla.

Jakub si od začátku vedl skvěle. Začal halovým osobním rekordem na 60 metrů (7,47 s). Ještě lépe se mu ale vedlo ve skoku dalekém, kde konečně překonal hranici šesti metrů a doletěl do fantastické vzdálenosti 624 cm. Ve vrhu koulí mu k překonání osobáku chybělo pouhých 17 centimetrů, když čtyřkilogramovou kouli vrhl do vzdálenosti 11,14 m. Na závěr programu úvodního ovládl ještě skok vysoký skvělým výkonem 178 cm. O den později na své výsledky výborně navázal. Začal během na 60 metrů překážek, kde mu pouhé dvě setiny sekundy chyběly k pokoření svého osobního rekordu 8,68 s. Ve skoku o tyči překonal laťku ve výšce 360 cm a zbýval závěrečný kilometr. Přestože Kuba bojoval ze všech sil o překonání národního rekordu, nakonec mu unikl o pouhých 52 bodů, na což by stačilo běžet jen o tři až čtyři vteřiny rychleji. I když to Kubovi nevyšlo, čas 3:01,93 byl super výsledkem a Šafář si odvezl titul přeborníka kraje.

Dobře si vedl i Cyril, jenž v běhu na 60 metrů zaostal za svým osobním rekordem jen o kousek (7,57 s). Ve skoku dalekém dolétl do vzdálenost 5,91 m, což byl pátý nejlepší výsledek mezi třiatřiceti dorostenci. Skvěle se „Cýrovi“ dařilo ve vrhu koulí. Výkonem 13,15 m si zlepšil osobní rekord a mezi všemi chlapci byl druhý nejlepší. Škoda skoku vysokého, kde zdolal jen výšku 151 cm a zaostal tak za svým osobákem o devět centimetrů. Druhý den Žerava zahájil osobním rekordem v běhu na 60 metrů překážek výkonem 8,83 s. V tyči si vyrovnal halový osobák výkonem 370 cm a v závěrečným během na 1000 metrů svůj boj zakončil časem 3:13,46. Vybojoval tak vynikající 3. místo v kraji a osobní rekord 4190 bodů.

VANÍČKOVÉ SE POVEDL NÁVRAT PO ZRANĚNÍ

Aby toho ve vícebojařském sektoru nebylo málo, sedm turnovských děvčat v Jablonci absolvovalo pětiboj. Amélie Hobelantová se stala krajskou přebornicí mezi žákyněmi díky osobnímu rekordu 2958 bodů. Tato svěřenkyně Tomáše Krištofa začala skvělým výkonem na 60 metrů překážek (9,41 s), poté následovala její silná disciplína – výška. Výkon 153 cm určitě nebyl špatný, ale jak trenéři dobře vědí, Amélie dokáže skákat i o hodně výš (osobní rekord 165 cm). Ve vrhu koulí si zlepšila osobní rekord na 9,43 m a stejně tomu bylo i ve skoku dalekém, v němž konečně překonala hranici pěti metrů skvělým výkonem 516 cm. Poslední disciplínu, běh na 800 m, Hobelantová v lásce nemá, ale poprala se s ní statečně a výkonem 2:58,23 završila svůj úspěšný den.

Svěřenkyně Miroslava Reichla Nela Vaníčková se dlouho trápí s bolavým tříslem, a tak na překážky vyběhla trochu opatrně. I tak ale doběhla ve výborném čase 9,51 s. Ve skoku vysokém se s rostoucí výškou laťky zvedala i kvalita výkonů a Nela skončila solidním výkonem 147 cm. Ve vrhu koulí si vylepšila osobní rekord na 8,81 m. Skvěle si vedla i ve skoku dalekém, kde se pomalu blíží k pětimetrové hranici (4,81 cm). Závěrečných 800 m bylo po tréninkovém manku nepříjemných, a proto byl čas 2:45,66 úspěchem. Vaníčková si z Jablonce odvezla stříbrnou medaili a obě děvčata se zároveň kvalifikovala na MČR žákyň ve vícebojích.

Další žákyní byla Tereza Gaubmannová, která si vytvořila osobní rekord 2338 bodů a přidala i několik osobních rekordů v jednotlivých disciplínách. Běh na 60 metrů překážek dokončila v čase 10,11 s, ve skoku dalekém se zlepšila na 463 cm. Další svěřenkyně Tomáše Krištofa Anna Čapková si také zkusila víceboj a skončila se ziskem 2037 bodů. Nejmladšími účastnicemi byly Anna Pergerová a Adéla Bobková, které jsou starší žákyně teprve prvním rokem a svůj první víceboj zvládly obstojně.

Jedinou startující turnovskou ženou byla v Jablonci Marika Matějovská, která se po jarním a letním tréninkovém výpadku pomalu vrací. Ve spojené kategorii juniorek a žen obsadila 3. místo.