Podle očekávání byly soupeřky z moravské metropole pro basketbalistky Trutnova tvrdým soustem, přesto i samy věřily, že favorita před vlastním publikem potrápí více. „To se bohužel nestalo,“ litoval po utkání trutnovský lodivod Richard Kucsa.

Chance ŽBL pokračovala šestým kolem a trutnovské basketbalistky před více než čtyřmi stovkami diváků přivítaly favorizované KP Brno. | Foto: Jan Bartoš

Basketbalistky trutnovské Kary nastoupily v 6. kole Chance ŽBL proti tradičnímu soupeři KP TANY Brno a před domácím publikem je tak čekal po Chomutovu další účastník EuroCupu. Ačkoliv Východočešky věřily, že favoritovi dokáží utkání přinejmenším znepříjemnit, nakonec měly Brňanky od začátku zápasu převahu a došly si pro vcelku hladké vítězství.

Z mizerného úvodu se hráčky oklepaly, na druhý direkt už Kara odpověď nenašla

Už tento pátek 3. listopadu se basketbalistky Trutnova v dohrávce 1. kola Chance ŽBL představí na palubovce Slovanky, kde bude bojovat o druhé vítězství v sezoně. Další zápasy nejvyšší domácí soutěže jsou na programu až po reprezentační přestávce.

Chance ŽBL - 6. kolo

KARA Trutnov - KP TANY Brno 58:80 (13:21, 29:44, 43:59)

Body: Evansová 19, Proctorová 13, Gaislerová 11, Králová 6, Rokkanenová 5, Fisherová a Linhartová 2 - Malíková 16, Dudáčková 14, Galíčková 13, Trávníčková 9, Šotolová 7, Hynková 6, Svatoňová 5, A. Kopecká 5, E. Kopecká 4, Vondráčková 1. Rozhodčí: Kubiš, Holoubek, Karabínová. Fauly: 18:10. Trestné hody: 10/7 - 22/17. Trojky: 3:9. Diváci: 415.

Brňanky do utkání vlétly ve velkém stylu a během pár minut si dokázaly vytvořit až čtrnáctibodový náskok. Ze stavu 7:21 se Kara úspěšnou šňůrou dostala až na mínus šest bodů, následovala ale důrazná odpověď soupeřek a také ve zbytku druhé desetiminutovky soupeřky na palubovce držely taktovku utkání.

Ve druhém poločase už hostující tým Trutnovu nedal šanci na jakýkoliv zvrat a bylo jen otázkou, jakým bodovým rozdílem duel skončí. Na výhře o 22 bodů měla ze strany Brňanek největší podíl Malíková, zdatně jí střelecky sekundovaly Dudáčková s Galíčkovou. Vůbec nejlepší střelkyní zápasu však byla domácí Evansová, dvojciferného počtu bodů dosáhly také Proctorová a Gaislerová.

Ohlasy trenérů

Richard Kucsa, trenér Kary Trutnov: „Gratuluji soupeři k vítězství. Utkání měly od začátku ve své režii a zaslouženě vyhrály. Samozřejmě úplně neočekáváme, že budeme jako na běžícím páse porážet účastníky EuroCupu, ale upřímně jsem věřil, že jak s Chomutovem, tak s KP Brno v určitých pasážích budeme hrát vyrovnaněji. To se bohužel nestalo a je na nás, abychom se z toho poučili. Do dalšího utkání půjdeme hrát o vítězství a věřím, že se nám to podaří.“

Jakub Gazda, asistent trenéra KP Brno: „Nemyslím si, že šlo o jednoznačný zápas, jak možná napovídá skóre. Museli jsme intenzitu a tempo udržet po celých čtyřicet minut. Jednoduché to pro nás nebylo a myslím, že Trutnov se bude v sezoně zlepšovat. O vítězství rozhodl fakt, že jsme udrželi to, s čím jsme do utkání šli. Vydrželi jsme hrát náš basketbal, měli jsme slušné procento střelby a to byly hlavní aspekty výsledku.“

