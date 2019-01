Trutnov - Hráči prvoligové Lokomotivy přivítali v 11. kole karambolového kulečníku tým z teplického Újezdečku.

Michal Červenka | Foto: Josef Řada

Po dvou vítězných utkáních se čekalo zda potvrdí svou formu i proti tomuto nevyzpytatelnému soupeři. Do sestavy se na post „trojky“ po předchozím nevydařeném vystoupení M. Knížete vrátil Pavel Králíček.

Loko Trutnov – TJ Újezdeček 4:14.

Domácí svou šanci propásli hned zkraje zápasu, neboť má-li soupeř ze severu Čech nějakou slabinu, je to právě Volná hra. V té se za domácí radoval pouze Červenka, který porazil Hejlíka 300:167 na tři náběhy. Králíček prohrál na limit s Březinou a velkým zklamáním byla prohra Hurdálka s Mikoláškem v partii hrané na 8 náběhů.



Stav 2:4 pro hosty už domácím příliš šancí na celkovou výhru nedával. „Do utkání jsme vstoupili velmi špatně, ve Volné jsme měli minimálně dvě partie vyhrát. Určitě se počítalo s výhrou Pavla Hurdálka, ten však daleko zaostal za svým potenciálem a také Pavel Králíček rozhodně nestál před neřešitelným problémem“, netajil se rozčarováním předseda oddílu, Josef Řada.



V Kádru bodoval pouze Michal Červenka, jenž si poradil s Mikoláškem 250:60 na 9 náběhů. Králíček prohrál s Březinou 87:204 na limit a Hurdálek po špatném výkonu opět prohrál, a to 142:250/14. Hosté tedy vedli před závěrečnými partiemi v Jednomantinelové hře – své nejsilnější zbrani – 8:4 a jen obrovský zázrak už by je dokázal připravit o celkové vítězství.



Překvapení se nekonalo. Králíček sice dlouho držel krok s Březinou, závěr utkání mu však nevyšel a podlehl těsně o pouhých 8 bodů 64:72/20. Hurdálek znovu nenašel recept na Hejlíka (61:93/20)a ani Michal Červenka nedokázal dovést slibně rozehranou partii proti Mikoláškovi do zdárného konce (103:120/15).



„Zápas jsme nezvládli, zkušený soupeř byl nad naše síly. V příštím kole hostíme velmi silný tým Žižkova a doufám, že se hoši budou prezentovat lepšími výkony,“ uzavřel Josef Řada.