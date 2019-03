Konečné třiadvacáté místo nakonec patřilo Martině Dubovské, dokonce patnáctá dojela GABRIELA CAPOVÁ, podle šéftrenérky české reprezentace Evy Kurfürstové nejlépe připravená lyžařka.

Nejlepší umístění v kariéře a navíc doma před tolika fanoušky. Co na to říct?

Mám strašnou radost. Jsem šťastná. Bylo to těžké, jak po psychické stránce, tak musím přiznat, že ke konci sezony i docházejí síly.



Pomohl páteční start v závodě obřího slalomu, kde jste si tu trať, dá se říct, osahala?

Já nevím. Přijde mi, že pokaždé, kdy jsem jela obřák a den na to i slalom, tak se mi pak slalom povedl. Co za tím může být, nevím. Třeba by to bez včerejšího startu dopadlo stejně, těžko říct.



Na trati bylo hodně fanoušků, dole po dojezdu další tisícovky. Jak jste si tu kulisu užívala?

Úžasný. Všem patří velký dík. Já fanoušky vnímala po celou dobu. Na startu, po trati i v cíli. Byli ohromně slyšet. Vnímala jsem pana komentátora, jak vykřikoval mé jméno, slyšela jsem diváky, jak hučeli, ale po startu už jsem nevnímala.



Která jízda se vám povedla lépe?

To je těžká otázka. Možná ta první. Druhá mi vyšla trochu méně. Na konci už jsem byla trochu pomalejší. Fakt mi docházely síly a nohy nějak přestávaly jít. Těžká byla jistě první jízda i kvůli počasí. Sněžilo. Mně se ten slalom kupodivu i ve špatných podmínkách v této sezoně daří. Ani jsem to nějak moc nevnímala. Pravda taky je, že konci startovního pole se už docela vyčasilo. Pořadatelé se snažili trať udržet v dobrém stavu a myslím, že se jim to dařilo.



Dá se říci, že jste ideálně naladěna na závěr Evropského poháru?

Snad ano. Ještě mě čeká ještě jedna výzva a bude těžké to ustát jak po psychické, tak po fyzické stránce. Uvidíme, snad se mi povede. Letos jste třikrát bodovala ve Světovém poháru, dnes zapsala nejlepší umístění. Jaký může být cíl do další sezony? Chtěla bych se dostat do třicítky ve Světovém poháru.