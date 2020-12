Účast sice byla oproti předchozím letům nižší, ve všech kategoriích se však urputně bojovalo o nejvyšší stupně. Navíc organizátoři závod stihli uspořádat týden před republikovým šampionátem v krosu, takže si mohli závodníci po dlouhé době otestovat svoji výkonnost se soupeři.

V hlavních kategoriích zvítězili běžci BK Náchod Pavel Jelen a Markéta Zeisková.

Zimní běžecká liga se rozběhne Silvestrovským během v Havlovicích a bude pokračovat dle propozic až do března. Odložený Mikulášský běh v Úpici se poběží 9. ledna 2021.

Vítězové jednotlivých kategorií:

Předškolní chlapci (2015 a mladší): Jiří Bořek (TJ Maratonstav Úpice). Předškolní dívky: 1. Sofie Jorka (Zolice). Přípravka I chlapci (2013-2014): Jindra Kubík (TJ Maratonstav Úpice). Přípravka I dívky: Zuzana Nováková (Habřina). Přípravka II chlapci (2011-2012): Ondřej Elich (Apache – Loko Trutnov). Přípravka II dívky: Aneta Nováková (Habřina). Nejmladší žáci (2009-2010): Filip Kuťák (TJ Maratonstav Úpice). Nejmladší žákyně: Adéla Renská (BK Náchod). Mladší žáci (2007-2008): Šimon Souček (TJ Maratonstav Úpice a ZŠ Úpice Lánov). Mladší žákyně: Kateřina Horáková (ZŠ Úpice Lány). Starší žáci (2005-2006): František Kuhn (TJ Maratonstav Úpice). Starší žákyně: Barbora Horáková (ZŠ Úpice Lány). Dorostenci (2005-2006): Tomáš Kuťák (TJ Maratonstav Úpice). Junioři (2001-2002): Jiří Kulda (TJ Maratonstav Úpice). Juniorky: Gabriela Malá (TJ Maratonstav Úpice). Muži 20 – 39 let: Pavel Jelen (BK Náchod). Ženy 20 – 34 let: Markéta Zeisková (BK Náchod). Muži 40 – 49 let: František Vagenknecht (Nová Paka). Muži 50 – 59 let: František Buřil (Vidochov). Ženy 45 – 54 let: Renata Hájková (TJ Maratonstav Úpice). Muži 60 – 69 let: Vladimír Vacarda (Eleven Run Team). Ženy 55 let a starší: Eva Jirásková (TJ Maratonstav Úpice). Muži 70 let a starší: Oldřich Šmída (TJ Maratonstav Úpice).