Mistrovství Evropy veteránů v silničních bězích, chůzi a krosu se bude konat ve dnech 29. až 31. května roku 2026 v Úpici a akce světového formátu pak v Běhu do vrchu pak 28. až 30. srpna 2026 v Janských Lázních.

Zopakuje se tak rok 2013, kdy úpická TJ Maratonstav tyto akce v podobných termínech uspořádala. Na základě toho její činovníci požádali Český atletický svaz o možnou spolupráci, která spočívá v rekonstrukci atletického stadionu v Úpici na Spartě, jenž by se stal dějištěm chůze a krosu.

„Byli jsme vyslyšeni a nyní děláme vše pro to, aby tato akce proběhla důstojně a současně již na novém stadionu. Bylo by hezké, kdybychom napodobili otevření původního stadionu v roce 1954, kdy byl otevřen Ratibořickým maratonem a mezinárodním fotbalovým utkáním. Tenkrát byl Úpický stadion nazván Perlou východních Čech,“ nechal se slyšet Karel Šklíba z Maratonstavu.

„Máme příslib, že bychom dostali pořadatelství mistrovství České republiky v běhu na deset kilometrů na dráze, který je pořádán v dubnu 2026. Těšme se a věřme, že vše dobře dopadne,“ dodal Šklíba.

HA-LONG: Vzdálený maraton

Na konci srpna skupina maratonců TJ Maratonstav Úpice vyrazila na maraton do Ha-longu, přesněji do vzdáleného Vietnamu. Místo těžkého maratonu, kde mělo ve 36°C startovat 1200 závodníků z celého světa, se bohužel po prezentaci účastníci dozvěděli, že byl maraton odložen z důvodu blížící se bouře Yagyl s epicentrem přímo v místě startu. „Zažili jsme kruté chvíle, kdy napadlo pět set padesát litrů na metr čtverečný, přehnaly se až sedmimetrové vlny a uragán o síle až dvě stě padesát kilometrů za hodinu. Ničil vše, co se mu postavilo do cesty, takže jsme šťastně přežili a šťastně se vrátili domů. Snad se tam ještě jednou vrátíme,“ nechali se slyšet běžci z Úpice.