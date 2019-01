Úpice - Znovu po roce a tentokrát ve znamení dvou dvojek. Již po dvaadvacáté se v tělocvičně úpické ŽŠ Bří Čapků sejdou vyznavači malého fotbalu, aby zabojovali o nejcennější trofej při Úpském poháru.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Daniel Seifert

Tradiční turnaj se uskuteční v sobotu 19. ledna a hrát se bude v počtu 3+1, přičemž každý tým může mít na soupisce maximálně tucet fotbalistů. Pořadatelé by rádi přivítali dvacítku mužstev, která by byla následně rozdělena do čtyř skupin po pěti.



Kdo má o účast na úpickém turnaji zájem, nechť volá číslo 737 141 504 (Miloslav Tohola). Startovné uhrazené do 10. ledna činí pouhých 800 korun, na místě pak o polovinu více.