Zápas rozhodla druhá polovina druhé čtvrtiny, kdy Trutnov přišel po výborném začátku o osmibodové vedení a nabral jedenáctibodovou ztrátu. Lokomotivě nestačilo k úspěchu ani 28 bodů kapitánky Kozumplíkové, která nasázela šest trojek. V sestavě chyběla zraněná Šípová. U domácího týmu skórovalo pouze šest hráček. Za Chomutov daly tři hráčky shodně po 19 bodech. Jejich hru výborně dirigovala bývalá reprezentační rozehrávačka Bartoňová. RENOMIA ŽBL má od pondělí 12. října, stejně jako všechny ostatní sportovní soutěže, vynucenou přestávku.

Byl to hodně nezvyklý pohled na prázdné trutnovské tribuny. Zápas bez pověstné trutnovské atmosféry domácímu týmu nesvědčil. Začátek přitom měla Lokomotiva výborný. Na soupeřky vletěla, rychlou hrou a úspěšným zakončováním si vytvořila v první čtvrtině osmibodový náskok.

Dobře rozjetý zápas se zvrtnul ve druhé čtvrtině (9:24). Chomutovské Levhartice sice prohrávaly v 8. minutě 23:15, ale ve 14. minutě už vedly 26:28. Série 3:13 je nastartovala k obratu vývoje celého zápasu. Pomohl jim příchod Rokošové pod koš a body Krejzové a Satoranské. Trutnov ještě jednou vedl 31:30, ale pak přišel klíčový úder Chomutova, který změnil skóre na 32:46. Ve třetí čtvrtině uteklo hostující družstvo domácím až na 19 bodů (45:64) a vývoj utkání mělo plně pod kontrolou.

BK Loko Trutnov - Levhartice Chomutov 69:84 (23:19, 32:43, 51:64). Body: Kozumplíková 28 (6 trojek), Wilson 15, Rylichová 11, Ježková 7, Šmahelová 6, Finková 2 - Satoranská, Krejzová a Rokošová 19, Vorlová 10, Aulichová 6, Bartoňová 5, Kadlecová 4, Kučerová 2. Rozhodčí: Matějek, Holubek, Kremser. Fauly: 16:19, TH: 21/16 - 19/16, trojky: 7:6, 5 osobních chyb: 0:1 (Vorlová), technické chyby: 1:0 (trenér domácích Martišek), bez diváků.

Michal Martišek, trenér BK Loko Trutnov: "Bylo hodně znát, že se hrálo bez diváků. Fanoušci jsou naším šestým hráčem. Bylo velice smutné dívat se na prázdné tribuny. První čtvrtina byla v našem podání možná jedna z nejlepších v letošní sezoně. Hráli jsme týmově, podávali jsme si míč, hráli jsme rychle dopředu, měli jsme volné střely, které jsme proměňovali. Hráli jsme opravdu pohledný basket. Může nás mrzet, že jsme si nevytvořili vyšší náskok. Ve druhé čtvrtině nás nahlodal jeden-dva momenty, které podlomily psychiku mladého kolektivu. Začali jsme kupit větší a větší chyby a hrát moc individuálně. Chomutov vyhrál zaslouženě. Basketbal se hraje 40 minut, 12 minut nestačí."

Tomáš Eisner, trenér Levhartic Chomutov: "Do Trutnova jsme jeli s obrovským respektem. Na začátku sezony odehrál hezké zápasy a navíc v Trutnově se nevyhrává jednoduše. Náš úkol byl zastavit rychlý protiútok domácích a nenechat se vybláznit. To se nám na začátku rozhodně nepodařilo, dostali jsme snad 17 bodů za první čtyři minuty. Ale poté jsme začali dobře komunikovat v obraně, pro domácí už to nebylo tak jednoduché. Vrátili jsme se do zápasu a pomalu odskakovali. Od 15. minuty jsme měli utkání pod kontrolou. Za vítězství jsme strašně rádi, protože teď nikdo neví, co bude. Aspoň se nám jede dobře domů s vítězstvím. Uvidíme, kdy se zase potkáme na palubovce."