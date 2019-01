Chuchelna – Nový ročník MG sport UFO KTM enduro cross country byl v sobotu zahájen a příznivci motocyklového sportu se tedy dočkali konečně dlouho očekávaného napětí s vůní benzínu.

Ilustrační foto | Foto: Karel Čermák

Velmi pěkné slunečné počasí a dobře postavený termín vzhledem k ostatním závodům přivedly do Chuchelny rekordní startovní pole, které čítalo 329 jezdců v 10 kategoriích a samozřejmě velmi slušnou diváckou návštěvu.

Jako první byla na pořadu dne již tradičně kategorie dětí. Závod odstartoval před devátou hodinou, kategorie do 50 ccm a do 65 ccm doplnil ještě vložený závod starších dětí, většinou místních Chucheláků. Zde překvapila Mariana Machačná, která jako jediná zástupkyně něžného pohlaví obsadila krásné třetí místo.

V první závodní jízdě se představilo téměř 170 jezdců v hobby kategoriích E1, E2 a E3. Vysoký počet startujících ještě znásobil obtížnost tratě, kde při obrovském počtu docházelo k různým problémovým situacím a jezdci museli věnovat jízdě opravdu velkou pozornost.

Doslova likvidační se stala rozjížďka pro kategorii E2, kde ze 78 startujících nedokončilo svou jízdu neuvěřitelných 30 jezdců.

Odpolední jízda pak patřila jezdcům s licencemi, veteránům a kategorii nejslabších motocyklů do 85 ccm. V závodě mistrovské třídy licence A překvapila velká účast jezdců, kteří patří k české špičce - vítězství patřilo Vítu Kuklíkovi, za ním s minutovou ztrátou do cíle dorazil Milan Engel, reprezentující tým MotoHora, bronzová příčka připadla Jakubu Šefrovi ze Solarco Czech Enduro Junior Teamu.

V kategorii veteránů, kterou v loňském roce provázel boj Hanče, Kurfiřta, Lupoměského a Kotrče se hned v prvním závodě letošního seriálu zrodilo překvapení v podobě vítězství Viktora Holého z O.K. Moto Racing Teamu, Lupoměský byl třetí, Kurfiřt devátý a Kotrč pro zranění nedojel vůbec.

Velký počet startujících přinesl pořadatelům problém s propustností tratě. Někteří jezdci vytýkali organizátorům, že se závod měl rozdělit na tři jednotlivé jízdy a zkrátit ze 120 minut na minut 90, což ale vyvolalo vlnu nevole např. u jezdců s licencemi, kterým se už takto zdál závod krátký.

I přes tyto drobné problémy se ale dá konstatovat, že první závod seriálu MG SPORT UFO KTM ENDURO CROSS COUNTRY se moc povedl a úspěšně vkročil do svého třetího ročníku.

Kompletní výsledky:



Licence A: 1. Kuklík – 2:06:21,37, 2. Engel – 2:07:34,69, 3. Šefr – 2:08:15,15.

Licence B: 1. Kašpárek 2:06:44,73, 2. Körber 2:11:05,69, 3. Sviták 2:11:58,66

Veteráni: 1. Holý 2:21:13,57, 2. Hanč 2:02:07,37, 3. Lupoměský 2:08:49,99

E1: 1. Novotka 2:05:07,31, 2. Fedorko 2.03:22,15, 3. Oulehla 2:04:16,63

E2: 1. Kučera 2:03:39,27, 2. Holata 2:04:35,88, 3. Zelinka 2:05:43,22

E3: 1. Balaš 2:02:23,11, 2. Vancl 2:08:46,42, 3. Belda 2:10:04,02

Do 125 ccm 4 T, 85 ccm 2T: 1. Melichar 2:20:54,11, 2. Kupka 2:18:04,21

Děti do 50 ccm: 1. Friedrich, 2. Bonish, 3. Hlůže

Děti do 65 ccm: 1. Pajer, 2. Kottek, 3. Šmíd

Mládež - přebor Chuchelny: 1. Fischer, 2. Zaplatílek, 3. Machačná.

Karel Čermák