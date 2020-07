Jenže zhoršující se současná koronavirová situace nakonec pořadatelům turnaj uspořádat nepovolí. Na poslední výborové schůzi to odhlasoval organizační výbor. Již 67. ročník tak musel být zrušen.

„Bylo tak rozhodnuto na základě zhoršení epidemologické situace s tím, že jsme museli vzít v potaz především zdraví a ochranu místních občanů,“ říká za Sokol Dřevěnice Tomáš Bláha.

Přitom všichni až do poslední chvíle věřili, že se v Dřevěnici bude hrát. Do turnaje bylo již s předstihem přihlášeno 60 týmů! „Prosíme všechny o pochopení této mimořádné situace. Děkujeme všem dobrovolníkům, kdo se do poslední chvíle snažili o zodpovědné přípravy turnaje, také všem volejbalistům, kteří o letošní 67. ročník projevili mimořádně velký zájem. Věříme, že příští rok bude už vše v pořádku a všichni se v Dřevěnici znovu společně sejdeme,“ uvedl Bláha.

Hrát se nebude ani o druhém srpnovém víkendu, kdy měly být na programu populární mixy a rovněž otevřené třídy.

„Týmům, které se nám dopředu přihlásily a zaplatily předem na náš účet, nabízíme možnost vrácení peněz na účet nebo možnost ponechání vkladu na příští ročník turnaje,“ uzavřel Bláha.