Úpice - Kvarteto východočeských vytrvalců, a z toho hned tři závodí v Podkrkonoší, se zúčastní mistrovství světa v běhu do vrchu, které proběhne 14. září ve švýcarských střediscích Sierre a Grans Montana.

Běh Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky. | Foto: Iscarex

V mužské kategorii se představí Petr Pechek z Maratonstavu Úpice a Pavel Brýdl ze Spartaku Nové Město nad Metují. Mezi ženami bude bojovat o medailové příčky Pavla Matyášová, závodnice úpického Maratonstavu. Slušné šance na kvalitní umístění by mohl mít také královédvorský Ondřej Fejfar.



„Šance na medaili jsou pokaždé,“ usmívá se reprezentační trenér Karel Šklíba, který však největší naděje vkládá do úřadující mistryně světa a Evropy Anny Pichrtové. „V průběhu sezony se potýkala se zraněními. Uvidíme, co to s ní udělá.“



Nominace na mistrovství světa v běhu do vrchu v Sierre a Grans Montaně – muži: Havlíček (Slavia Praha), Novák (Mílaři Domažlice), Pechek (Maratonstav Úpice), Brýdl (Spartak Nové Město nad Metují), Bláha, Frei (oba AK Kroměříž); ženy: Matyášová (Maratonstav Úpice), Milesová (AC Kovošrot Praha), Poborská (Olymp Praha), Pichrtová (X–AIR Ostrava); junioři: Fejfar (TJ Dvůr Králové), Šroubek (SC Marathon Plzeň), Zapalač (Fenix Jeseník), Homoláč (Universita Brno); juniorky: Schutzová, Horká (obě Syner Turnov), Beroušková (Mílaři Domažlice).