Samková a Jan Kubičík skončili druzí v závodě snowboardcrossových týmů a získali ve smíšených družstvech historicky první cenný kov pro Česko. Samková ale po pádu v cíli zamířila do nemocnice se zlomenými kotníky.

"Eva při předkopnutí prkna v cíli, když chtěla zajet co nejlepší výsledek, pod sebe strčila snowboard, nějak se jí kousla hrana. Skřípla si kotníky. Když jsem k ní běžel, tak už byla v slzách," řekl Kubičík Radiožurnálu Sport.

Odvážným manévrem ke zlatu. Jsem ráda, že jsem to nevysrabila, smála se Samková

Z nemocnice pak přišly špatné zprávy. "Evka si zlomila obě nohy v kotnících v hlavicích tibie (holenní kosti). Za chvíli podstoupí operaci tady u specialistů v Rakousku a rekonvalescence bude samozřejmě nějakou dobu trvat. To je zatím vše, co v tuhle dobu víme. Doufejme, že bude Evka v pohodě a že se z toho co nejdřív dostane hlavně mentálně, protože je samozřejmě velmi nešťastná," řekl kouč Marek Jelínek.

SOMMARIVA E MOIOLI PIÙ FORTI DI TUTTI ?



La coppia azzurra vince la gara a squadre di Montafon dominando entrambe le manche! ??⬜?#Montafon | #Snowboardcorss pic.twitter.com/A8TgOlWl4n — Eurosport IT (@Eurosport_IT) December 11, 2021

Doba rekonvalescence není jasná, podrobnosti by měl tým kolem Samkové oznámit začátkem příštího týdne. Vzhledem k závažnosti zranění se zdá být nereálné, že by olympijská šampionka ze Soči 2014 mohla v Číně obhajovat bronz z Pchjongčchangu 2018.

Nadšená Ledecká: Bylo to fajn. Věří, že bude rychlejší. Lyže teď vymění za prkno

Kubičík získal medaili ve Světovém poháru poprvé. Samková druhým místem zopakovala úspěch ze soutěže družstev z tureckého Erzurumu v roce 2018, kde se radovala společně s Vendulou Hopjákovou. Olympijská vítězka ze Soči a bronzová medailistka z Pchjongčchangu ale po pádu v cíli odjela do nemocnice a Kubičík byl na slavnostním ceremoniálu sám.