Poslední lednová sobota ve sportovní hale při ZŠ Komenského patřila Velké ceně města Trutnova v karate. Celorepublikový turnaj se pod Krkonošemi konal již podeváté a znovu se setkal s velkým zájmem sportovců.

Účastníci soutěžili na pěti tatami v kategoriích kata, kata speciál, kata team a kumite od mladšího žactva až po Masters. Ke všemu šlo o nominační turnaj na mistrovství České republiky.

Právě při Velké ceně navíc proběhlo vyhlášení nejlepších závodníků Královéhradeckého svazu karate za rok 2019.

DVAKRÁT ZLATÝ JONÁŠ KAŠPAR ROSA Z TRUTNOVA

Konkurence se v Trutnově sešla obrovská a o to cennější byla medailová umístění podkrkonošských závodníků.

Katu mladších žáků ovládl reprezentant domácího SKBU Trutnov Jonáš Kašpar Rosa a ve stejné kategorii skončil na děleném třetím místě Dominik Hloušek z Karate Do Dvůr Králové nad Labem. Dvorský oddíl měl v katě i další medailisty. Mezi staršími žákyněmi brala bronz Anežka Mládková, v kategorii Masters nad 40 let se stejným umístěním blýskl Josef Mišák.

Královédvorskou medailovou sbírku doplnil třetí příčkou i kata team dorostenek a výčet skvělých umístění pokračoval v kategorii kumite. Zde znovu nade všemi čněl mladší žákz Trutnova Jonáš Kašpar Rosa, třetí místa ve svých váhových kategoriích brali Dvoráci Dominik Hloušek (do 32 kg), Maxim Šatek (do 30 kg) a Martin Palan (do 41 kg).

V KRKONOŠÍCH ZŮSTALA DALŠÍ ČTYŘI PRVNÍ MÍSTA

Karate Spartak Vrchlabí potěšila druhým místem mladší žákyně (+42 kg) Sylva Havlíčková, třetími příčkami se prezentovali starší žáci Tadeáš Orság (do 39 kg) a Denis Fér (do 45 kg), oba reprezentanti SKBU Trutnov.

Zbylá medailová umístění podkrkonošských sportovců

1. místo: Jakub Šolín, kumite dorostenců do 52 kg, Regina Plašilová, ženy do 61 kg (oba Karate Do Dvůr Králové nad Labem), Beata Reguliová, dorostenky do 54 kg (Karate Sparta Vrchlabí), Jáchym Šanda, junioři do 55 kg (SKBU Trutnov).

2. místo: Richard Kuhn, kumite starší žáci nad 60 kg, Anežka Mládková, kumite starších žákyň do 42 kg, Adéla Mládková, kumite dorostenky do 47 kg, Petr Škalda, kumite nad 76 kg, Veronika Mišáková, kumite juniorky do 48 kg (všichni Karate Do Dvůr Králové nad Labem), Barbora Hurdálková, kumite dorostenky do 54 kg (SKBU Trutnov).

3. místo: Radovan Mrkvička, kumite starší žáci do 52 kg, Regina Plašilová, kumite žen bez rozdílu vah (oba Karate Do Dvůr Králové nad Labem), Tomáš Macek, kumite junioři do 61 kg (SKBU Trutnov), Filip Exnar, kumite junioři do 68 kg, Beata Reguliová, kata drorostenky (oba Karate Spartak Vrchlabí).

SOUHRN: pozlacené Podkrkonoší

Jonáš Kašpar Rosa⋌kata mladší žáci

Jonáš Kašpar Rosa ⋌kumite mladší žáci

Jakub Šolín⋌kumite dorostenci

Regina Plašilová⋌kumite ženy

Beata Reguliová⋌kumite dorostenky

Jáchym Šanda⋌kumite junioři