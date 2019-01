Trutnov– Snad na všech stranách musí po víkendové Velké ceně města Trutnova vládnout spokojenost.

Velká cena Trutnova | Foto: Miloš Šálek

Organizátoři zvládli velkolepou sportovní událost opět na výbornou, polští plavci z Wroclawi opanovali soutěže družstev a domů odjížděli s dobrými pocity. Největší české želízko v ohni, Květoslav Svoboda, vyhrál hlavní závod mužů a splnil tak očekávání široké veřejnosti. Co však potěšilo návštěvníky trutnovského krytého bazénu nejvíce? Poprvé v dlouhé historii Velké ceny města se v elitní disciplíně z vítězství zaradoval člen pořádajícího oddílu. V ženské kraulové dvoustovce uplavala všem soupeřkám sedmnáctiletá naděje Martina Elhenická. Výsledný čas trutnovské závodnice se zastavil na číslech 2:02,91!

„Takový čas jsem vůbec nečekala, je to samozřejmě osobák. Jsme navíc na začátku sezony a já věřím, že se mi jej podaří ještě vylepšit,“ popisovala své pocity první trutnovská vítězka v mnohaleté historii populárních závodů.

Ve stejném závodě navíc skončila na skvělé čtvrté pozici Aneta Pechancová a obě závodnice vylepšily své „skóre“ i v dalších disciplínách. Martina nechala za zády všechny závodnice na polohové dvoustovce a kraulové stovce. Aneta přidala stříbra na stovce motýlku i kraulu.

Kompletní rozhovor se šťastnou hrdinkou trutnovského plaveckého víkendu si můžete přečíst na straně 7.

Vedle Martiny Elhenické se zadařilo i dalším domácím plavcům a ze 42 závodů dokázali Trutnovští získat hned 10 zlatých, 3 stříbrné a 2 bronzové kovy. Není proto divu, že trenér Trutnova Tomáš Břeň hodnotil Velkou cenu města vysoce pozitivně.

„Celá akce se velmi vydařila, měli jsme nejvyšší účast co do počtu závodníků a asi i nejkvalitnější mítink, co se týká jeho šíře a kvality. Navíc nás potěšili naši závodníci. Vždyť Martinu Elhenickou řadí čas 2:02,91 na absolutně přední místa v historických českých tabulkách. Vedle Martiny ale výborně zaplavaly i další držitelé medailí Aneta Pechancová, Adéla Morávková, Katka Holubová či Pavel Kube. Podařilo se nám vyhrát i štafetu a za polskými kluby a brněnskou Kometou jsme skončili čtvrtí z jednatřiceti zúčastněných oddílů,“ prozradil své dojmy trenér a prezident oddílu v jedné osobě Tomáš Břeň.

Nyní čekají plavce úvodní závody Českého poháru v Plzni a poté mimo jiné pokračování dlouhodobé snahy o kvalifikování se na Olympijské hry v Londýně.

„To už jsou ale natolik vysoké cíle, že zůstáváme raději při zemi,“ dodal Tomáš Břeň.

VÝSLEDKOVÝ SERVIS VELKÉ CENY MĚSTA:

Memoriál J. Č. Matějíčka A+K Cup 200 m VZ muži: 1. Květoslav Svoboda 1:48,82, 2. Pawel Werner 1:49,83, 3. Filip Bujoczek 1:54,04, 4. Dawid Rybiński 1:54,29, 5. Jakub Kočař 1:54,68, 6. Emil Bening 1:55,11, 7. Michal Szuba 1:55,18, 8. Michal Spurný 1:56,62.

Memoriál J. Č. Matějíčka FM Servis Cup 200 m VZ ženy: 1. Martina Elhenická 2:02,91, 2. Aleksandra Kamińska 2:06,98, 3. Klaudia Nazieblo 2:07,27, 4. Aneta Pechancová, 2:08,79, 5. Beata Poźarowszczyk 2:09,79, 6. Kristýna Pažoutová 2:09,79, 7. Paulina Źelezna 2:10,45, 8. Marie Kremerová 2:14,36.

Nejlepší výkony víkendu:

muži: 1. Květoslav Svoboda (Kometa Brno) – 200 VZ (1:48,82) 827 bodů, 2. Pawel Werner (Juwenia Wroclaw) 200 VZ (1:49,83) 805, 3. Filip Bujoczek (Slask Wroclaw) – 200 VZ (1:54:04) 719;

ženy: 1. Martina Elhenická (TJ Loko FM Servis Trutnov) – 200 VZ (2:02,91) 787 bodů, 2. Klaudia Nazieblo (Juwenia Wroclaw) – 100 znak (1:02,12) 771, 3. Weronika Paluszek (Slask Wroclaw) – 100 prsa (1:11,65) 737;

dorostenci: Filip Bujoczek (Slask Wroclaw) – 200 VZ (1:54:04) 719; dorostenky: Kristýna Pažoutová (Ml. Boleslav) – 100 VZ (58,95) 694 b.

Nejlepší výkony plavců TJ Loko FM Servis Trutnov: 1. Martina Elhenická – 200 VZ (2:02,91) 787 bodů, 2. Aneta Pechancová – 100 VZ (57,89) 733, 3. Barbora Morávková – 100 VZ (1:00,78) 633.

Pořadí družstev a body:

1. Juwenia Wroclaw 480

2. Slask Wroclaw 438

3. Kometa Brno 299