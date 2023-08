Třiadvacátý ročník tenisového Juta cupu patřil rozhodně mezi ty nejpovedenější a mohlo za to například početné zastoupení hráčů a hráček českého žebříčku. Stejně tak ale výkony domácích sportovců, které potěšily návštěvníky kurtů na Hrubé louce.

Michal Vágner, ředitel turnaje Juta cup, který měl letos na programu již svůj 23. ročník. | Foto: archiv Deníku

Tenisový Juta cup hraný na kurtech ve Dvoře Králové nad Labem za sebou má již 23. ročník. V rozhovoru se k němu jako první vrátil vítěz mužské dvouhry Štěpán Baum, závěrečné slovo ale tradičně patří řediteli turnaje Michalu Vágnerovi. Ten se ještě v nedávné minulosti prestižního klání sám aktivně účastnil, v posledních letech má ale na svých bedrech organizaci celé akce.

Michale, jak byste stručně 23. ročník Juta cupu zhodnotil?

Určitě nás mile překvapila velká účast, kvalifikaci v obou kategoriích jsme hráli po několika letech. Přitom se turnaj kryl se začátkem Pardubické juniorky. Akci ovlivnilo počasí a u mužské kategorie také odstoupení nejvýše nasazeného hráče Dominika Rečka, který dostal divokou kartu na Challenger do Liberce a musel tak odcestovat. Jinak byl k vidění opět skvělý tenis.

Jak říkáte, počasí „nezklamalo" a znovu jste se museli vypořádat s deštivými dny. Zdá se ale, že jste vše zvládli na výbornou, je to tak?

To byla asi největší výzva. Před turnajem a v jeho průběhu nám déšť doslova poškodil kurty a několikrát byly celé dvorce pod vodou. Díky velkému nasazení celého organizátorského týmu se je vždy podařilo dostat do provozuschopného stavu. Za to všem patří velký dík.

Na turnaji se velice slušně dařilo dvorským odchovancům. Které výkony byste vypíchl?

Předně Štěpán Baum ukázal skvělou formu, když se navíc velmi dobře vyrovnal s těžkými podmínkami. Ve čtvrtfinále a semifinále hodně převyšoval své soupeře, vítězství v celém turnaji má zaslouženě. Úspěchem je i čtvrtfinále Dominika Knutsona, kde podlehl ve třech setech po velkém boji Jupovi.

Nejtěžší zápas hned v prvním kole. Vítěz Juta cupu se ze Sparty domů vrací rád

Trochu mrzí neodehrání finále dvouhry mužů. V čem byl problém?

Semifinále dvouhry se oproti původnímu plánu podařilo odehrát již v pondělí, kdy bylo nejlepší počasí. V úterý jsme start finále kvůli dešti a nehratelým kurtům museli několikrát odkládat. V odpoledních hodinách nám hráč Kroužek oznámil, že večer odlétá a nemůže již déle čekat. Proto musel bohužel finálové utkání skrečovat.

V době turnaje jste jistě na dálku sledoval počínání dalších úspěšných odchovanců klubu. Co říkáte například na prezentaci Gabriely Knutsonové na Prague Open, Jakuba Filipa na Pardubické juniorce nebo svého syna Dominika na MČR starších žáků?

Gabča jasně ukázala, že má letos výbornou formu. I když to nakonec v hlavní soutěži nevyšlo, podala velmi odvážný výkon a zkušenější Terezu Martincovou zaskočila. Celkově bude počínaní na Prague Open určitě hodnotit velmi pozitivně. Kuba zatím na MČR dorostenců potvrzuje roli favorita, medaili má jistou a může určitě pomýšlet i výše. Na semifinále s Maxem Mrvou se velmi těším. Na syna jsem samozřejmě pyšný, dvě finálové účasti na mistrovství republiky starších žáků je obrovským úspěchem a potvrzením, že patří do špičky ve své kategorii. Bronzovou medaili ze stejného MČR přivezl za čtyřhru také Jan Motal, stabilní hráč týmu starších žáků a dorostu TCDK.

Juta cup 2023 máte zdárně za sebou, na jaké další akce se milovníci tenisu mohou v areálu Hrubá louka těšit?

Největší turnaje máme již za sebou, v srpnu proběhnou příměstský a letní tábor, turnaj v babytenisu a minitenisu. V září se pak uskuteční turnaj mladších žáků kategorie B. Budeme pořádat i několik turnajů pro rekreační hráče.