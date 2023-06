O letošní ročník OlfinCar Trutnovského půlmaratonu byl tradičně velmi slušný zájem. Na start hlavního závodu se postavilo 98 půlmaratonců, 53 běžců si zaběhlo desítku, 44 jich běželo pětku. Ve štafetách závodilo 16 týmů a dětské závody si vyzkoušelo 169 kluků a holek.

Běžec ze Rtyně v Podkrkonoší Matěj Zima se stal vítězem osmého ročníku OlfinCar Trutnovského půlmaratonu. Závod vyhrál suverénně. | Foto: Miloš Šálek

Vítězem 8. ročníku OlfinCar Trutnovského půlmaratonu je odchovanec trutnovské atletiky a český reprezentant v horských bězích Matěj Zima. Jedenadvacet kilometrů dlouhý závod uběhl v roli jasného favorita v čase 1 hodina, 10 minut a 15 vteřin. Běželo se převážně po trutnovské cyklostezce a Zima trať ovládl stylem start - cíl. Druhý Radomír Randa na vítěze v cíli ztrácel více než sedm minut, třetí Milan Viktora takřka osm.

Se svým výkonem byl rodák ze Rtyně v Podkrkonoší spokojen, což potvrdil i po závodě. „Na letošním trutnovském půlmaratonu jsem si chtěl hlavně otestovat nohy po vrchařských závodech. Rozběhl jsem to na traťový rekord, ale rychle jsem zjistil, že na to dnes nemám. S výsledným časem jsem ale spokojen, na sólo závod to nebylo špatné,“ uvedl čtyřiadvacetiletý běžec.

Mezi ženami byla s časem 1:20:32,99 nejrychlejší Gabriela Veigertová. Za zmínku stojí, že v závodě mužů by jí tento výkon zajistil parádní páté místo!

Výsledky 8. ročníku OlfinCar Trutnovského půlmaratonu

půlmaraton muži:

1. Matěj Zima (Kiprun Ambassador) 1:10:14,90

2. Drahomír Randa (Běžecké tréninky online) 1:17:26,91

3. Milan Viktora (Maro) 1:18:06,63

4. Tomáš Hak (Carla.Kupkolo.cz) 1:20:26,49

5. Lukáš Bárta (SK BP Lumen Úpice) 1:24:24,80

6. David Hrůza (Tonda Team) 1:24:53,33

půlmaraton ženy:

1. Gabriela Veigertová (ELMTrade racing team) 1:20:32,99

2. Barbora Zavřelová (Zavři Němčice) 1:28:38,67

3. Kristýna Pavlíčková 1:34:27,86

půlmaraton štafety:

1. OlfinCar Ski team TOP (P. Melichar, E. Bímanová, P. Nesládek, L. Bouček) 1:14:57,46

2. TJ Loko retro 2 (M. Brož, J. Brož, P. Šimek, R. Hrzán) 1:32:17,24

3. Hokej Hradec Králové (M. Chalupa, J. Vícha, P. Stehno, K. Lang) 1:36:52,72

10 km muži:

1. Tomáš Mocek (Fotři v běhu) 37:08,63

2. Marcin Trela (Lubawka) 37:55,44

3. Jirka Hrdinka (Run4Fun) 38:59,62

10 km ženy:

1. Lenka Tomšíková (Run4Fun) 44:18,03

2. Nikol Flečková (Lokomotiva Trutnov) 45:47,93

3. Kristýna Saidlová (TJ Packa Bernartice) 46:37,64

5 km muži:

1. Rudolf Cogan 18:10,05

2. Jakub Červený (TJ Loko Trutnov) 19:26,83

3. Dominik Knutson (TC Dvůr Králové n. L.) 19:33,15

5 km ženy:

1. Aneta Khýrová (CK Carla Kupkolo) 19:17:58

2. Elen Hromádková (OlfinCar Ski Team Trutnov) 23:03,24

3. Daniela Tylšová (Loko Trutnov Triatlon) 23:05,91

Pamětní medaile z 8. ročníku OlfinCar Trutnovského půlmaratonu.Zdroj: Miloš Šálek