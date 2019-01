Semily - Muž, který stál u zrodu největšího skokanského talentu Romana Koudelky, se znovu stal trenérem roku. Jeho syn zvítězil mezi mládeží

Fakt, že potomci mnohdy následující své rodiče na sportovní cestě životem, je nepopiratelný. Nestává se však příliš často, aby jak otec, tak syn sbírali vítězství a trofeje zároveň.

Vyhlášení nejúspěšnějšího sportovce roku na Semilsku tak v letošním roce zažilo jakousi raritu. Z vítězství se totiž radoval jak Tomáš Portyk starší mezi trenéry, tak Tomáš Portyk mladší mezi mládežnickými jednotlivci.

Členové týmu LSK Lomnice nad Popelkou se tak pomyslně zařadili namátkou po bok fotbalových Jarolímů, cyklistických Šimůnků, lyžařských Záhrobských či hokejových Růžičků. Všechny tyto sportovní rodiny v nedávné době sbíraly úspěchy zároveň.

Je to úspěch celé Lomnice

Jméno Portyk je známé nejen v lyžařských kruzích. Otec je jako trenér nejvíce spjatý s výchovou aktuálního vůdce české skokanské smečky v seriálu světového poháru Romana Koudelky.

Trenérem roku na Semilsku se stal už v minulosti, v letošním roce tak svůj úspěch zopakoval.

„Já si na podobné ankety příliš nepotrpím, ale samozřejmě jsem za vítězství rád. Není to ovšem jen výsledek můj, ale celého lomnického klubu, protože i já spolupracuji s dalšími trenéry, kteří mají na úspěších jednotlivých sportovců svou zásluhu,“ řekl nejúspěšnější trenér roku 2011 Tomáš Portyk starší z LSK Lomnice nad Popelkou.

V domovském klubu má mimo skokany na lyžích na starosti také sportovce, kteří závodí v severské kombinaci. Tedy ty, jejichž celkové výsledky se počítají z kombinace výkonu ze skokanského sektoru a z běžecké části.

„Starám se o kluky, kteří už závodí na větších můstcích a kteří skočí asi k šedesáti metrům,“ řekl Portyk.

Rodinná spolupráce sklízí úspěchy

Ke svěřencům Tomáše Portyka v současné době patří také jeho syn Tomáš. Ten se při pondělním předávání cen po třetím místě v družstvech poprvé vyšplhal na úplný vrchol a v kategorii jednotlivci mládež převzal ocenění pro vítěze.

A jaké výsledky Portyka mladšího na okresní špici vynesly? Nic menšího než pětinásobné vítězství na juniorském Mistrovství České republiky v severské kombinaci.

„Vloni jsem jezdil hlavně po domácích závodech, do zahraničí jsme příliš nejezdili. Vítězství jsem získal na domácích šampionátech, ale cením si také účasti na světovém poháru,“ řekl Tomáš Portyk mladší. „V anketě jsem byl už dříve vyhodnocený ve družstvech, ale první jsem poprvé a samozřejmě si tohoto ocenění moc cením.“

Duo Portyků však sklidilo dosud největší úspěch kariéry těsně po novém roce. Na Zimních olympijských hrách mládeže, které se premiérově konaly v Rakousku, si Tomáš mladší doskočil a především následně doběhl pro zlatou olympijskou medaili. Tento úspěch však přišel až v roce 2012 a bude se mu tedy počítat až do následujícího ročníku ankety.

„Do Rakouska jsme odjeli jakoby úplně do neznáma. Neznali jsme příliš soupeř, můstek by nový. Ale v tréninku Tomášovi vše klapalo, tak jsme věřili v úspěch. Ačkoliv pak byl po skoku až pátý, neházeli jsme flintu do žita, což se vyplatilo. Navíc to bylo v těžkých podmínkách a o to je tento výkon hodnotnější a doufám, že to syna povzbudí do další práce. Konečný výsledek je ale zatím ve hvězdách, je k němu dlouhá cesta,“ ví zkušenější ze sehraného dua Tomáš Portyk Tomáš Portyk.

„Mamka má radost, když vozíme první místa“



Skokanskou specializaci vyměnil za sport menšího ražení. Takzvaní sdruženáři momentálně v České republice širokou základnu nemají, i z tohoto pohledu tak jsou výsledky mladšího z Tomášů Portyků hodnotné. Na slavnostním ceremoniálu v semilském kulturním centru Golf převzal cenu pro nejlepšího individuálního mládežníka.



Jak hodně si ceníte toho, že jste se stal sportovcem roku?

Já jsem byl dosud jen třetí v týmech a letos jsem vyhrál poprvé. Jsem za to samozřejmě hrozně rád.



Jakých výsledků za loňských rok si ceníte nejvíce?

Vloni jsem jezdil jenom po českých závodech, ale nakoukl jsem i do světového poháru, čehož si cením.



Velkého úspěchu jste dosáhl také v lednu na olympiádě mládeže. Jaký to byl závod?

My jsme s trenéry očekávali, že bych mohl dosáhnout na výraznější úspěch. Už během sezony se mi dařilo a po kvalitní přípravě mi sedl i závod.



Nenahlodalo vás ani páté místo po skoku?

Já jsem v trénincích byl vždycky první nebo druhý, ale tenhle skok mi nevyšel. Je pravda, že jsem od sebe čekal lepší výsledek, ale musel jsem se zaměřit na běžeckou část. Tam to naštěstí vyšlo perfektně!



S otcem jste získali jakési double, tedy další dvě vítězství. Co na vaše společně výhry říká vaše rodina?

Na rozdíl o táty, jenž vyhrál poněkolikáté, jsem já vyhrál poprvé, ale myslím si, že mamka je vždycky ráda, když přivezeme nějaké vítězství.