Domácím soubojem s KP Brno vstoupí trutnovské basketbalistky už tuto neděli do nového ročníku Ženské basketbalové ligy. Generálku na ostrý start sehrál tým trenéra Michala Martiška v úterý, kdy na vlastní palubovce přehráli soupeřky z Ostravy výsledkem 66:64.

BK Loko Trutnov – SBŠ Ostrava 66:64 (17:23, 36:33, 52:47)

Body: Wilsonová 15, Kozmuplíková a Rylichová 10, Šípová a Šmahelová 8, Králová 7, Finková 4, Ježková 3, Hrabětová 1. Trestné hody: 21/14 – 10/7. Trojky: 3:1. Fauly: 16:21.

Ohlasy k utkání

Michal Martišek, trenér BK Loko: „Jsem rád za výhru, jsem rád, že nás bodově táhly hráčky, od kterých se to nejvíce očekává. Těší mě také zlepšený výkon zejména ve druhé a třetí čtvrtině, ale ke spokojenosti mám pořád daleko. Vím, že umíme hrát mnohem lépe, zejména v útoku se hodně trápíme. Nefunguje nám základní rozestavení, ani jakákoliv návaznost. Náš projev je hrozně upracovaný, chybí nám tolik potřebná lehkost, čtení hry a využívaní výhod, které nám soupeř poskytuje. Věřím, že náš, ač pomalý, ale pořád vzestupný, trend bude pokračovat i v ostrém startu v neděli proti KP Brno a pak zejména příští týden ve Strakonicích a proti Slovance.“

Program 1. kola ŽBL – pátek 19.30: Levhartice Chomutov – SBŠ Ostrava. 20.00: BLK Slavia Praha – Slovanka MB. Sobota 17.00: ZVVZ USK Praha – BK ST-U19 Chance. Neděle 17.00: BK Loko Trutnov – KP Brno. Utkání Sokol Hradec Králové – Žabiny Brno byl odložen z důvodu výskytu nákazy COVID-19 v hostujícím družstvu.

Kádr BK Loko Trutnov

2 Šípová Tereza 23 let (179 cm)

3 Borsová Veronika 17 let (170 cm)

4 Potočková Michaela 24 let (179 cm)

5 Linhartová Eliška 17 let (180 cm)

7 Králová Tereza 19 let (182 cm)

10 Hajnová Hana 18 let (161 cm)

11 Skutilová Eva 30 let (182 cm)

14 Drbohlavová Klára 18 let (171 cm)

15 Wilsonová Meg 26 let (188 cm)

16 Rylichová Anna 21 let (174 cm)

17 Vašáková Dominika 21 let (188 cm)

18 Finková Aneta 17 let (163 cm)

20 Ježková Štěpánka 19 let (180 cm)

21 Kozumplíková Kateřina 27 let (172 cm)

22 Anna Hrabětová 23 let (176 cm)

24 Šmahelová Markéta 19 let (180 cm)

33 Votočková Karolína Petra 18 let (182 cm)