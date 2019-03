Petro, bylo to dnes těžce vybojované vítězství?

Tak žádné vítězství není lehké a ano, i dnes to bylo těžké. Vyhrát chtěl každý a podmínky nebyly ideální. Proto jsem šťastná, že se mi to opět podařilo. Těší mě hlavně fakt, že jsem vyhrála před tolika svými fanoušky.

Bylo to druhé kolo pro vás hodně jiné? Přece jen jste jela úplně poslední a už jste věděla, jak zajely vaše soupeřky.

Vůbec jsem nevěděla, jak kdo jel. Já to ani vědět nechtěla, jaké jsou výsledky přede mnou. Poprvé v sezoně jsem vyhrála první kolo. Zkušenost to pro mě byla nová, ale vím, jak se s tím vyrovnat. Snažila jsem se podat co nejlepší výkon a jsem ráda, že to vyšlo.

Páté vítězství v sezoně. Je specifické pro vás s ohledem na to, že se koná ve Špindlerově Mlýně, který je Slovensku blízko a vy jste tu takřka jako doma?

Je to specifické. Pořád je to Česko-Slovensko. Podařilo se mi vyhrát před našimi fanoušky. Už jsem vzpomínala, že to bylo podobné, jako ve Flachau, kde bylo také Slováků hodně. Je to skvělé.

Vy jste dnes k závodu nastupovala jako úřadující mistryně světa. Cítila jste, že jste hlavní favoritkou?

Ano. Ono šlo už od druhý závod po mistrovství světa. Brala jsem to tak, že bych měla ty ambice potvrdit, ale pořád je to sport, stát se může cokoliv. Já se snažila koncentrovat jen na svůj výkon a podařilo se mi vyhrát. Někdy to není lehké, ta očekávání tu jsou, já je vnímám, ale snažím se s tím vyrovnat.

Vyhrála jste v den, který je mezinárodním svátkem žen. Uvědomujete si, že jste tím všem ženám na Slovensku dala vlastně takový dárek?

Vím o tom, neboť chlapci v mém týmu mi gratulovali. Jsem ráda, že v tento pěkný den to lze brát jako dárek všem Slovenkám.

Vy už jste něco dostala?

Já ještě momentálně nic nedostala. Možná se to ale změní.

Zítra vás čeká slalom. Můžeme se těšit, že opět půjdete za vítězstvím?

Já si pro vítězství chodím před každým závodem (smích). Zítra ale bude nový den. Budu se snažit zajet jízdu bez nějakých chyb a uvidíme, jak to dopadne. Bude dost záležet i na tom, jaká bude trať.

A dnes byla z vašeho pohledu jaká?

V prvním kole velmi dobrá. Bylo to určitě i tím, že jsem jela s číslem pět. Druhé kolo už nebylo nejlepší, ale ani nemohu říct, že by to bylo špatné. Pravda, trať už byla trochu rozbitá, byl to boj, ale poslední závodnice to měly všechny stejné. Bylo jen na nás, jak se s tím popereme. Já se snažila bojovat a dopadlo to pro mě dobře.

Jsou ve vás velké emoce po vítězství?

Po příjezdu do cíle a zjištění, že jsem vyhrála, mám emoce pořád stejné. Není to ale mé první vítězství, takže už se s tím umím sžívat.

Co pro vás znamená fakt, že stále častěji porážíte Mikaelu Shiffrinovou?

Dodává mi to sebevědomí. Nic není zadarmo, makám každý den. Mně ale hlavně těší, že jsem dokázala vyhrát. Nemyslím na to, koho jsem dokázala porazit. Každá chce být první, každá do závodu dává víc než sto procent. Zítra ale bude jiný den a čeká mě další závod.

Přesto, berete Mikaelu jako takovou motivaci, že máte někoho před sebou a chcete jej porazit?

Určitě. Já už to několikrát i říkala. Pro mě je ona velkou motivací a vzorem. Vidím, jak na sobě maká, jsme často spolu. Dávám do toho všechno a na každém závodě ji chci porazit. Dnes se mi to podařilo.

Jak byste popsala pocity po dojezdu, kdy jste poprvé zjistila, že jste první?

To jsou právě ty pocity, které nejdou popsat. Já jsem v té chvíli strašně šťastná. Tohle jsou momenty, které mě nutí, abych na sobě makala každý den.

Dnes to tu byl doslova slovenský Špindlerův Mlýn. Vy vnímáte tu podporu fanoušků na trati?

Já to obvykle vůbec nevnímám. Ale dnes, nevím proč, jsem vše slyšela. Bylo to jistě tím, že byli diváci enormně hluční a hodně křičeli. Už před cílem na rovince jsem je slyšela, v první i druhém kole, donutilo mě to ještě zrychlit.

Začínáte na sobě se zvyšujícím se počtem vítězství a rostoucí popularitou cítit, že se vám bude měnit život?

Myslím si, že se mi už dost změnil (usmívá se). Je to prostě tak, jak to je. Ta popularita je den ode dne větší. Nezbývá mi než to brát, jak to je. Já nic speciálního nedělám, jen lyžuji a dělám, co mě baví.

V posledních závodech vám obří slalom přinesl úspěchy. Vidíte třeba s ohledem na další sezonu šanci na zisk malého glóbu v této disciplíně?

Těžká otázka. Pravda je, že se v obřím slalomu začínám cítit lépe. Možná ve slalomu budu muset víc potrénovat. Teď je to takhle, že bojuji o nejvyšší příčky v obřáku, uvidíme, co bude v další sezoně.

Není škoda, že jste nezačala vyhrát trochu dříve, aby byla ještě šance na zisk glóbu?

Všechno má svůj čas a beru to tak, že vše je tak, jak má být.