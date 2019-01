Vrchlabí – Prvoligovým volejbalistům Vrchlabí úvod do sezony nevyšel a po čtyřech kolech jim bez jediného vítězství patří desátá příčka tabulky.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Loni si místní volejbalisté po třiceti letech zahráli druhou nejvyšší soutěž v zemi a v premiéře obsadili skvělé 9. místo. Také letos budou myslet na co nejlepší umístění, i když start do ročníku jim podle představ nevyšel.



První dva zápasy sehráli svěřenci hrajícího trenéra Tomáše Kulhánka na palubovkách soupeřů. V Českých Budějovicích i na USK Slavia Plzeň prohráli 1:3, ačkoliv odehráli naprosto vyrovnané duely, v nichž se pokaždé rozhodovalo na koncích jednotlivých setů.



Další dva boje již přivítala sportovní hala ve Vrchlabí. Nejprve domácí borce vyučilo silné Staré Město (0:3), o den později ale bylo na vítězství. Proti neporažené rezervě extraligového Brna došlo až na tie–break a v něm Spartak promarnil první mečbol. Nakonec si stejnou příležitost vypracovali i hosté a hned napodruhé ji dokázali využít.



Nyní má 1. liga přestávku, za týden zajíždí Vrchlabští na půdu ČZU Praha B a do Dobřichovic.