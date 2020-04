Pořadatelé obou těchto akcí jsou pochopitelně velmi zklamáni. Zareagovali na „Vyšší moc“, která postihla celý svět.

„Chystali jsme velmi pečlivě jubilejní ročník Poháru v běhu do vrchu. V plánu bylo setkání všech organizátorů s poděkováním za 35 roků práce na organizátorském poli v Hradci Králové. To vše na pozvání pana hejtmana Jiřího Štěpána. Vniveč přichází i slavnostní zakončení v Úpici,“ říká za TJ Maratonstav Úpice Karel Šklíba.

Světový pohár se o rok odsouvá

„V posledních dnech před zahájením soutěže jsme po mnoha dotazech od pořadatelů i závodníků definitivně zrušili letošní Pohár a posunuli tím soutěž do roku 2021. Provedli jsme to po odsouhlasení a rozhodnutí většiny organizátorů vrchařských závodů včetně vedení ČAS a WMRA,“ dodává ředitel obou závodů, který už tak strávil nad organizací spoustu času.

„Mnoho let jsme čekali na to, že Česká republika uvidí Světový pohár v běhu do vrchu. Díky krajskému úřadu v Hradci Králové a dalším partnerům jsme zajistili potřebné finance a těšili se na start nejlepších vrchařů planety v Janských Lázních. Přidělení závodu mělo být poděkováním za 35 let vrchařského snažení v ČR. Přípravy již stály mnoho úsilí i financí, ale s pokorou jsme rozhodli letošní závod seriálu Světového poháru v Janských Lázních zrušit a požádat všechny zainteresované o přesun na 15. 8. nebo 22. 8. 2021. Věříme, že i finanční zabezpečení se nám podaří přesunout na příští rok. Kdyby se nám podařilo letošní závod uskutečnit, bylo by to smutné, protože závodníci mají dnes úplně jiné starosti a navíc musíme chránit i jedny z největších lázní v ČR, které budou v té době, a tomu věříme, plné pacientů,“ povídá zklamaně Karel Šklíba.

Termíny jiných závodů zatím platí

Cílem TJ Maratonstav bylo uspořádat tuto vrcholnou akci, aby diváci viděli nejlepší běžce světa v akci a hlavně aby se s nimi na trati mohla „poprat“ široká domácí běžecká veřejnost.

„Jako pořadatelé počítáme se závody v Běhu do vrchu Janské Lázně – Černá hora a Běhu Dlouhými Záhony v původních termínech. Věříme, že se na startu sejdeme a budeme se společně těšit na: 35. ročník Maratonstav Českého poháru v běhu do vrchu 2021 a stejně tak Světový pohár 2021,“ dívá se do budoucna Šklíba.