Již o tomto víkendu vrcholí boje reprezentantů Královéhradeckého kraje ve vyřazovacích bojích celostátních soutěží. Obrovské bitvy čekají jak tým Florbal Primátor Náchod ve finále Národní ligy s FBŠ Slavia Fat Pipe Plzeň (sobota 19.00 doma), tak celek ze Rtyně v Podkrkonoší, který se v souboji s Královým Dvorem pokusí postoupit právě do třetí nejvyšší domácí soutěže.

Florbalisté ze Rtyně v Podkrkonoší prožívají další vynikající sezonu. Orli zabojují o postup do Národní ligy! | Foto: archiv oddílu

Závěrečným dílem play-up vyvrcholil další mistrovský ročník florbalové divize mužů. Z reprezentantů Královéhradeckého kraje to ve vyřazovacích bojích nejdál dotáhli Orli ze Rtyně v Podkrkonoší.

Východočeši nejprve ve 2. kole hladce přehráli Sokol Rudná 3:0 na zápasy, když jednotlivé souboje skončily výsledky 6:4, 7:2 v hale Orlovna a po dramatické přestřelce (7:6) byl postup dokonán hned v úvodním duelu na středočeské palubovce.

Další soupeř už byl pro borce Rtyně mnohem tvrdším oříškem. Potkali se v něm totiž vítězové Divize B a Divize C, což nabízelo zajímavé měření sil. S výhodou vlastního prostředí v zádech do něj šli tentokrát Středočeši a podpory více než 280 diváků dokázali v obou domácích zápasech využít dokonale.

Orli ze Rtyně v Podkrkonoší porazili v play off Rudnou, v dalším kole však vypadli.Zdroj: archiv oddílu

Za stavu 2:0 pro Říčany se série stěhovala pod Jestřebí hory a úkol pro domácí družinu zněl jasně. Oba zápasy před svými fanoušky vyhrát a vrátit sérii na palubovku soupeře.

Leč nepovedlo se. Hosté sice nadšeně bojujícím Orlům dovolili v úvodu utkání jít dvakrát do těsného náskoku, v prostřední části hry ale vzali osud utkání pevně do svých rukou a třetí výhrou zpečetili postup.

Výhrou v sérii si tak Říčany zajistily postup do Národní ligy, přičemž v dalších finálových sériích se ze stejného počinu radovaly celky Wizards DDM SO Praha, Florbal Litomyšl a FBS Olomouc.

Jednotlivá utkání série 3. kola play-up FBC Draci Říčany – Orel Rtyně v Podkrkonoší 10:5 (1:1, 8:2, 1:2)

Branky Orlů: M. Kábrt, Weinelt, J. Martinec, Š. Vacek, Téra. Diváci: 280.

FBC Draci Říčany – Orel Rtyně v Podkrkonoší 6:2 (2:1, 2:1, 2:0)

Branky Orlů: Š. Vacek, A. Bednář. Diváci: 285.

Orel Rtyně v Podkrkonoší – FBC Draci Říčany 5:7 (2:2, 2:4, 1:1)

Branky Orlů: J. Martinec 2, Weinelt, Vejrek, Šimáně. Diváci: 215.

Ohlasy trenérů

Miroslav Kábrt, asistent trenéra Rtyně: „Série s Říčany nám nesedla tak, jak jsme si představovali. Tahali jsme za kratší konec a soupeři musíme jen pogratulovat k postupu do národky. Pro nás to však nekončí a jedeme se rvát dál. Děkujeme našim fanouškům, kteří nás nepřestávají překvapovat svoji účastí a doufáme, že to takhle vydrží dál! Dík patří také celému klubu, který se o nás celý rok takhle stará a to včetně našich budoucích nástupců.“

Adam Čechovič, trenér Říčan: „Předně musím poděkovat týmu, zvládli jsme náš cíl v nejkratší možné době a slavíme třetí postup v řadě. Kluci si za tím šli a hrozně si to zaslouží, patří jim velká gratulace. Pak bych chtěl poděkovat našim fanouškům, kteří byli celou sezonu neskuteční a v play off nás hnali, ať jsme hráli kdekoliv. Další poděkování patří vedení, které nám vytváří podmínky k tomu, abychom takovýchto úspěchů dosáhli. Jako poslední chci za sebe poděkovat mým kolegům Pavlovi Pajerovi a Tomáši Peckovi za spolupráci v celé sezoně. Do Říčan vezeme Národku!“

Další výsledky 3. kola play-up: Wizards DDM SO Praha – FBŠ ATT Gorily Plzeň 3:0 (7:5, 6:3, 10:7), Florbal Litomyšl – FBC DDM Kati Kadaň 3:2 (9:3, 6:7n, 5:3, 7:8p,7:2), FBS Olomouc – Hornets Brno ZŠ Horní 3:2 (8:6, 2:5, 7:6, 4:5, 4:3).

Pro florbalisty Rtyně v Podkrkonoší ještě sezona neskončila.Zdroj: archiv oddíluZatímco Středočeši výhrou nad Rtyní oslavili postup do Národní ligy, pro borce z východních Čech není cesta do vyšší soutěže stále zapovězena. Poražené celky z třetího kola totiž mohou o Národní ligu zabojovat ještě v barážových sériích, ve kterých narazí na úspěšné celky z play-down letošního ročníku Národní ligy.

Rtyně v Podkrkonoší si to rozdá se soupeřem z Králova Dvora, Kati Kadaň vyzvou Opavu, Hornets Brno zabojují o postup se Slovanem Havířov a v repríze loňského divizního play-up poměří síly Gorily Plzeň s Pískem. Barážové série hrané na tři (!) vítězné duely odstartují na hřištích celků hrající v této sezoně Národní ligu.

Pro pořádek se sluší připomenout, jak si v divizní skupině C vedly další týmy z Královéhradeckého kraje. Již bylo zmíněno, že rtyňští Orli základní skupinu ovládli, když ve dvaadvaceti duelech posbírali dohromady 53 bodů a s náskokem šesti za sebou nechali druhou rezervu Náchoda.

Té zůstalo play-up dle regulí soutěže zapovězeno, premiérovou účast v něm ale oslavili hráči Dvora Králové nad Labem, kteří však vydrželi ve vyřazovací části jen jedno kolo. Na desáté příčce bez možnosti pokračovat v play-up skončil Finance Novák FBK Jičín.

Jednotlivá utkání série 1. kola play-up FBŠ ATT Gorily Plzeň – TJ Sokol Dvůr Králové n. L. 7:5 (1:2, 4:1, 2:2)

Branky Sokola: P. Kuneš, Havran, T. Zíbr, Vašák, Teuber. Diváci: 103.

FBŠ ATT Gorily Plzeň – TJ Sokol Dvůr Králové n. L. 10:4 (3:3, 3:0, 4:1)

Branky Sokola: Vašák, Adámek, Baudisch, M. Vágner. Diváci: 110.

TJ Sokol Dvůr Králové n. L. – FBŠ ATT Gorily Plzeň 3:7 (1:1, 1:4, 1:2)

Branky: Sokola: Baudisch, Hráský, Suk. Diváci: 314.

1. liga mužů

FbC Respect Hradec Králové (5. místo, 43 bodů). Ve čtvrtfinále play off Východočeši nestačili na Goldea Panthers Otrokovice, jimž podlehli 3:4, 2:10 a 2:3 po samostatných nájezdech.

Národní liga, skupina Západ

Florbal Primátor Náchod (3. místo, 47 bodů). Pro Náchodské sezona ještě neskončila, probojovali se totiž do finále play off! Ve čtvrtfinále nejprve vyřadili Troopers 3:1 (2:1, 4:3, 3:5, 5:4n), v semifinále Panthers Praha 3:2 (4:5, 8:2, 8:4, 3:4, 6:5p), ve finále však prohrávají s plzeňskou Slavií 0:2 (6:7, 4:7) a o víkendu se v domácím prostředí pokusí vrátit sérii na západ Čech.

TJ Sokol Jaroměř (4. místo, 38 bodů). Ve čtvrtfinále play off Jaroměřští nestačili na FBK Atlas Blansko, když v dramatickém pětizápasovém souboji podlehli 2:3 po výsledcích 4:8, 8:5, 8:5, 4:9 a 4:7.

Dokáží florbalisté Náchoda zvrátit finálovou sérii s plzeňskou Slavií?Zdroj: archiv Deníku