Janské Lázně - Tradiční běh Janské Lázně – Černá hora spadal letos do mezinárodního Saucony utkání.

Ilustrační foto | Foto: Jiří Novák

Úvodní srpnový víkend patří tradičně závodu na trase Janské Lázně – Černá hora. Spolu s doprovodnými akcemi, kterými letos byly Běh Kolonádou a pochod po trase závodu, se zúčastnilo úctyhodných téměř 250 účastníků.

Letošní ročník samotného běhu do vrchu Janské Lázně – Černá hora absolvovalo 186 závodníků a akce byla zařazena do mezinárodního utkání v běhu do vrchu. V kategorii mužů zvítězil v čase 34:56 Martin Berka ze Syneru Turnov před Radimem Berkou s Kozákova a Pavlem Brýdlem ze Spartaku Nového Města nad Metují. Kategorii žen ovládla Táňa Metelková z Týniště nad Orlicí (čas 40:44) před Kamilou Gregorovou z Olympu Praha a podkrkonošskou běžkyní Renatou Hájkovou z Maratonstavu Úpice.

Závod byl poslední prověrkou před blížícím se mistrovstvím světa veteránů, které se uskuteční v Janských Lázních již 31. srpna. Běh na Černou horu byl jedním ze tří závodů, který spadal do mezinárodního Saucony utkání, jehož se účastnily Slovensko, Polsko a právě Česká republika. Vše začalo 24. června slovenským během na Poludňový Grúň. Extrémní závod na čtyři kilometry obsahoval převýšení 846 metrů s pikantním výběhem na sjezdovku. Startovalo zde 186 závodníků, z nichž bylo 141 Slováků, 42 Čechů a pouze tři Poláci.

Jako druhá v pořadí přišla na řadu trasa z Karpacze na Sněžku. 14. července pořádali tuto akci Poláci a na sportovce bylo připraveno 14,4 kilometrů s převýšením 1164 metrů. Účast byla rekordní. 294 běžeckých nadšenců tvořilo 244 (!) Poláků, 49 Čechů a tři Slováci. Závod Janské Lázně – Černá hora byl tedy třetím v pořadí a na trati dlouhé 8,6 kilometrů (převýšení 650 metrů) se sešlo 177 Čechů, osm Slováků a jeden polský běžec.

Podmínkou bodování celé mezinárodní soutěže bylo zúčastnit se všech tří závodů. Tuto podmínku nesplnil žádný Polák, pouze jeden Slovák, zato hned osm českých mužů a devět žen. Své zastoupení v této skupině měli i závodníci z podkrkonošského regionu. Mezi muži to byl Stanislav Šrůtek z Maratonstavu Úpice a Jan Herbs (Vrchaři Vrchlabí). Ženy se našly hned čtyři: Renata Hájková, Radka Ottová (obě Maratonstav Úpice) a Eva Klampflová, Hana Klampflová (obě Vrchaři Vrchlabí).