Tři čtvrtiny srdnatě vzdorovaly účastníkovi EuroCupu Women, ještě na začátku poslední čtvrtiny se držely na rozdíl jediného koše, ale po nezaviněném zranění Dominiky Vašákové předvedl brněnský favorit raketový finiš. KP Brno vyhrálo čtvrtou čtvrtinu 8:26. Konečný rozdíl ve skóre je s ohledem na vývoj utkání a předvedený výkon Lokomotivy velice krutý.

V domácí sestavě se to oproti zkušenému soupeři hemžilo mladičkými hráčkami. Obdivuhodný výkon předvedla šestnáctiletá Aneta Finková, která si počínala na hřišti naprosto neohroženě a připsala si během 17 minut na palubovce 12 bodů a 5 doskoků. Bylo to její čtvrté utkání v ženské lize. Vysloužila si cenu pro nejlepší hráčku zápasu. Anně Rylichové se povedl double double za 21 bodů a 12 doskoků.

Nový kouč KP Brno Dušan Medvecký, dlouholetý ligový hráč a trenér Ostravy, zažil premiéru v ženské soutěži.

BK Loko Trutnov - KP Brno 71:92 (20:19, 34:41, 63:66). Body: Rylichová 21 (12 doskoků), Kozumplíková 13, Finková 12, Cottonová 8, Potočková a Vašáková 5, Králová 4, Drbohlavová 2, Ježková 1 - Stará a Potterová 16, Andělová 15, Greenová 14, Remenárová 13, Kopecká 8, Tarkovičová a Hadačová 4, Beránková 2. Rozhodčí: Vávrová, Kejklíček, Kovář. Fauly: 18:27, TH: 35/26 - 22/16, trojky: 7:6, technické chyby: 0:2 (23. Remenárová, 25. Stará), 5 osobních chyb: 0:2 (28. Potterová, 40. Kopecká), diváci: 190.

Michal Martišek, trenér BK Loko Trutnov: „Až do zranění Domči Vašákové, které se stalo na začátku poslední čtvrtiny, jsme byli naprosto vyrovnaným soupeřem. KP Brno sice bylo v mírném vedení, ale my jsme se dotahovali a rvali se o každý bod. Po zranění už každý včetně mě řešil stav Domči. Přejeme jí brzké uzdravení a doufáme, že nebude úplně vážné. Nemůžu tohle hráčkám vyčítat, šlo o přirozenou starost o spoluhráčku. Každý na to myslel a bylo těžké soustředit se na basketbal. KP Brno už v poslední čtvrtině potvrdilo svoji kvalitu. Výsledek je pro nás hodně krutý. Náš tým zaslouží za výkon absolutorium. Aneta Finková byla právem vyhlášena nejlepší hráčkou za to, co dokázala na hřišti v šestnácti letech proti eurocupovému týmu. Věřím, že to bude pro ni povzbuzení.“

Dušan Medvecký, trenér KP Brno: „Byla to nervózní premiéra. Nikoliv z mé strany, protože jsem byl docela klidný, ale holky působily, jako by jely z Brna do Trutnova sedmnáct hodin a ne tři. Začali jsme katastrofální obranou. Trutnov hrál výborně kolektivně, jeho hráčky byly rychlé, běhaly do protiútoků, což nám dělalo problémy. Trápili jsme se tři čtvrtiny. V poslední čtvrtině jsme dostali jen šest bodů a nakonec jsme zápas dohráli do snadného konce. Mohlo to tak být od začátku, ale díky vlažnému přístupu jsme inkasovali v první čtvrtině dvacet bodů a dostali Trutnov na koně.“