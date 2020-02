Tři ostravské cizinky zaznamenaly dohromady 69 bodů, z toho Sara Dickey 30, a výrazně se podepsaly pod vítězství domácích. Ostatní hráčky Ostravy daly maximálně čtyři body. Za oslabený hostující tým nastřílela Anna Rylichová 16 bodů. Tereza Králová se blýskla 14 body a výrazně si vylepšila osobní střelecký rekord v ženské lize.

Hráčkám Lokomotivy výborně vyšel vstup do utkání a v první čtvrtině vedly o jedenáct bodů. O vedení 12:23 přišly ve druhé čtvrtině, kdy se chytla také Ostrava, především její cizinky, a srovnala skóre na 28:28. Citelným zásahem do oslabené trutnovské sestavy, která se vydala do Ostravy, bylo zranění Bailee Cotton. Americká podkošová hráčka znovu pokračovala v dobrých výkonech, v první čtvrtině stihla nastřílet 10 bodů, ale po svém zranění ve druhé minutě třetí čtvrtiny odstoupila ze zápasu.

Domácí celek se dostal do vedení 59:53 a rozhodující úsek mu vyšel na začátku poslední čtvrtiny, kdy devíti body v řadě zvýšil náskok na 70:58. Přesto ještě bylo ze zápasu drama. Lokomotiva nemá ve zvyku skládat zbraně a na nepříznivý vývoj zareagovala šňůrou devíti bodů v řadě, po které byl rozdíl ve skóre po koši Drbohlavové už pouze tříbodový 70:67. Do konce ještě zbývaly čtyři minuty. V nich uhájila výhru Ostrava.

SBŠ Ostrava - BK Loko Trutnov 83:73 (16:23, 37:37, 61:58). Body: Dickey 30, Markovič 20 (12 doskoků), Grbic 19, Motyčáková, Miklíková a Paťorková 4, Cloninger 2 - Rylichová 16 (4 trojky), Kozumplíková (10 doskoků) a Králová 14, Cotton 12, Šípová a Drbohlavová 8, Skutilová 1. Rozhodčí: Hošek, Křičková, Petrák. Fauly: 20:20, TH: 23/20 - 18/12, trojky: 7:7, 5 osobních chyb: 0:1 (Králová), technické chyby: 0:1 (trenér Martišek), diváci: 55.

Michal Martišek, trenér BK Loko Trutnov: "Příprava na utkání byla hodně poznamenaná zraněními a nemocemi. Citelně nám v zápase, ale i na trénincích chyběly Potočková, Šmahelová a Finková. Poslední trénink pak nedokončila ani Rylichová. I přesto jsme v Ostravě vstoupili do utkání velice dobře a odhodlaně. Výkon v první čtvrtině byl z naší strany výborný. Měli jsme dobrý pohyb hráčů i míče a soupeř nevěděl, jak nás zastavit, ani změnou obrany. Zpomalení přišlo ve druhé čtvrtině, kdy díky faulům, ale i zlepšené obraně domácích Ostrava vyrovnala na poločasových 37:37. Další smůla nás postihla hned v úvodu třetí čtvrtiny, kdy se zranila Bailee Cotton a naše rotace se ještě výrazněji zúžila. V tomto momentu by se dalo čekat, že už Ostravě nebudeme stačit. Tenhle tým ale opět ukázal, že nepřestane bojovat za žádných okolností. Mrzet nás můžou zahozené čisté pozice v první polovině čtvrté čtvrtiny, kdy nám Ostrava odskočila na deset bodů. I přesto jsme bojovali alespoň o lepší vzájemné skóre, dokázali snížit rozdíl na tři body a dostali se zpátky do hry. V závěru však zkušené domácí legionářky využily toho, že nám ubývají síly a dovedly utkání do vítězného konce. Doufám, že do nedělního domácího zápasu s Chomutovem se dostaneme do počtu, ve kterém budeme schopni se důkladně připravit a oplatit nováčkovi prohru z listopadu."