Všechny oddíly TJ měly možnost zaslat své návrhy na nejlepší sportovce na TJ, z návrhů potom komise složená ze zástupců oddílů – Jiří Hauf (oddíl volejbalu), Miroslav Tlamka (oddíl cyklistiky), Vladimír Smilnický (oddíl basketbalu), Karel Slavík (oddíl kuželek) a členka Výkonného výboru Ivana Valentová – vybrala ty nejlepší.

Vybrat nejlepší nebylo jednoduché

Lokomotiva odměňuje sportovce v devíti kategoriích. Vybrat z množství došlých návrhů ty nejlepší nebylo ani tentokrát jednoduché, vzhledem k rozmanitosti sportovních odvětví (TJ LOKO má 25 oddílů), ve kterých sportovci svých úspěchů dosahují. I proto se komise každý rok skládá z jiných zástupců oddílů tak, aby byl výběr spravedlivý a neupřednostňoval se ten či onen sport. Komise vybere absolutního vítěze kategorie, ostatní pořadí se nevyhlašuje. Všichni vybraní sportovci budou oceněni drobnými dárky od LOKO Trutnov a města Trutnov.

A teď už k vlastním výsledkům za rok 2019. Začněme těmi vůbec nejmladšími. V kategorii mláďata do 10 let zvítězil Matěj Havlík z oddílu plavání. Matěj 6x zvítězil v poháru ČR 10letého žactva, získal jednou 2. a dvakrát 3. místo na poháru ČR 10letého žactva. Je mnohonásobný přeborníkem mezikrajských přeborů KHK a PAK. V roce 2019 překonal 9 oddílových rekordů (i 30 let starých).

Kategorii mládež 11-15 let ovládl kanoista Matouš Beier. V roce 2019 se Matouš zúčastnil Mistrovství světa juniorů ve sjezdu na divoké vodě Banja Luka, kde obsadil 1. místo v individuálním klasickém sjezdu C1m, 3. místo v individuálním sprintu C1m, 2. místo v klasickém sjezdu družstev 3xC1m, 3. místo ve sprintu družstev 3xC1m. Na Mistrovství ČR dorostu spolu se svým bratrem Alvou ve sprintu obsadili 3. místo v kategorii C1m DM a 1. místo v kategorii C2m DM.

Dorostencům kraluje basketbalová kometa

Mezi dorosteneckými sportovci 16-18 zvítězila Aneta Finková z oddílu basketbalu. Aneta je jedním z největších talentů trutnovského basketbalu. V uplynulé sezóně byla výraznou oporou kadetek i juniorek v nejvyšší republikové soutěži – extralize. Kadetkám jako nejlepší střelkyně týmu pomohla až do play-off, kde trutnovský celek vypadl 3:2 na zápasy o jediný koš a celkově tak obsadil 5. místo v ČR. Anetě její výkony vynesly pozvánku do reprezentace U17, a zároveň trvalé zařazení do celku Ženské basketbalové ligy. I v nejvyšší soutěži žen předvádí Aneta skvělé výkony. Ač do ligy vstoupila již v šestnácti letech (narozena 24.11.2002), tak již v prvních kolech patřila mezi tři nejlepší střelkyně trutnovského celku. Ke dni podání žádosti si stále drží dvouciferný průměr bodů na zápas, což je fantastická statistika, kterou se v Ženské basketbalové lize nemůže pyšnit žádná jiná hráčka juniorského věku v celé ČR.

V kategorii mládežnický sportovec 19-23 let byly nominovány pouze 2 dívky a vítězkou se stala Jana Holubcová z oddílu atletiky. Jana se na MČR do 22 let v Praze umístila na 18. místě na 400 m př. Časem 64,92, na MČR do 22 let v Praze na 15. místě na 100 m př. Časem 15,06. Je nejúspěšnější členka družstva žen v II. lize, nominovala se na MČR juniorů, kterého se bohužel z důvodu zranění nakonec nemohla zúčastnit.

Jako nejlepší dospělý sportovec byl zvolen Jiří Šlégr z oddílu cyklistiky. Jirka se v minulém roce věnoval přípravě na mistrovské závody X TERRA na nejvyšší úrovni. Vynikajícím 2. místem na světovém poháru na Taiwanu se nominoval na mistrovství světa, které se konalo na havajském ostrově Maui a Jiří tam zvítězil.

Nejlepším kolektivem do 15 let bylo vyhlášeno družstvo kanoistů. Na MČR dorostu ve sjezdu na Berounce obsadili 2. místo v kategorii 3x C1m DM - posádka Matouš Beier, Alva Beier, Jakub Míl a 2. místo v kategorii 3x C2m DM - posádka Matouš Beier, Alva Beier, Jakub Míl, Heřman Florián, Jindřich Florián a Karel Rašner.

Mezi kolektivy nejlepší kuželkáři

Kategorii kolektivů dorost a dospělí ovládlo „A“ družstvo kuželkářů. Kuželkáři po postupu z III. ligy do II. ligy v sezóně 2017/2018 tuto vyšší soutěž v následující sezóně 2018/2019 suverénně vyhráli a postoupili do nejvyšší české soutěže – I. ligy. Jako nováček si vedou skvěle – po podzimní části jsou na 4. místě jen o l bod za medailovým umístěním. Družstvo svým vzorným a poctivým přístupem k tréninku a svým vystupováním je nejen příkladem pro další členy kuželkářského oddílu, ale dostalo svůj sport na úroveň, která Trutnovu patřila. Je nutné podotknout, že tomuto úspěchu výrazně pomohla i výstavba nového sportoviště, kde zásluhou přístupu městských institucí vyrostlo moderní sportoviště na nejvyšší kvalitativní úrovni. Oddílu se též vrací dobrá práce s mládeží, když 3 členové družstva – odchovanci oddílu – jsou členy juniorského reprezentačního družstva, které se připravuje na květnové mistrovství světa v polském městě Tarnowo-Podgorne. Jedná se o Davida Ryzáka, Marka Plška a Marka Žoudlíka. Z osmičlenného kádru je šest odchovanců Lokomotivy Trutnov, z Vrchlabí momentálně hostují 2 hráči. Složení družstva: Straka Roman, Holý Petr ml., Plšek Marek, Ryzák David, Žoudlík Marek, Fiebinger Kamil, hostující Rolf Michal, Vejvara Jiří.

V kategorii Nejlepší trenér, cvičitel a funkcionář získali ocenění Jana Strnadová z oddílu basketbalu a Pavel Káňa z oddílu triatlonu.

Jana Strnadová vedla v roce 2019 tři mládežnická družstva. S družstvem starších minižákyň vyhrála Smíšený oblastní přebor a následně dokonce i Festival starších minižákyň. Zároveň vedla v celostátní lize mladší žákyně, se kterými postoupila do nadstavbové části – extraligy. Kromě těchto celků se Jana Strnadová vzorově stará o další mládežnické celky, včetně přípravky. Kromě úspěchů s trutnovskými celky byla Jana Strnadová zvolena také trenérkou Východočeské oblasti (Pardubický + Královehradecký kraj) na prestižním Turnaji regionálních výběrů U14. I na této akci tým trenérky Strnadové, včetně pěti trutnovských hráček, nenašel přemožitelky a v celém klání zvítězil.

Svěřenci pod vedením trenéra Pavla Káni získali 2 medaile z MČR, dále 6 titulů krajského přeborníka, medaile z jednotlivých závodů Českého poháru. Pavel Káňa je trenérem fungujícího Sportovního střediska a Sportovního centra mládeže, kam je zařazeno celkem 17 závodníků, jeho svěřenci reprezentují kraj na letních olympijských hrách mládeže.

Pocta aktivnímu Milanu Kačerovi

Závěr vyhlášení patří vždy lidem, kteří toho pro oddíl, potažmo trutnovský sport udělali hodně, stále dělají a někteří také stále ještě aktivně sportují. Za loňský rok získal Zvláštní cenu pan Milan Kačer z oddílu kuželek. Milan Kačer je členem TJ Loko Trutnov od roku 1980. Po celou dobu je aktivním hráčem, je rozhodčím 2. třídy. Řídil více než 150 ligových utkání (od III. až po I. Ligu). Je znám jako výtečný a spravedlivý arbitr. Proto byl několikrát delegován k výkonu funkce rozhodčího při finálových bojích mistrovství jednotlivců od okresních kol až po finálové turnaje Mistrovství ČR.

Nejlepší sportovci Lokomotivy za rok 2019

Mláďata do 10 let

Matěj Havlík (plavání)

Anna Kráčmarová (cyklistika)

Michaela Kráčmarová (cyklistika)

Lukáš Bednařík (atletika)

Mládež 11 – 15 let

Matouš Beier (kanoistika)

David Šopinec (judo)

Alva Beier (kanoistika)

Terezie Bischofová (plavání)

Anna Petráčková (triatlon)

Dorost 16 – 18 let včetně

Aneta Finková (basketbal)

Jan Lisý (judo)

Robert Hurdálek (atletika)

Kryštof Pásler (triatlon)

Mládežnický sportovec 19 – 23 let

Jana Holubcová (atletika)

Anna Rylichová (basketbal)

Dospělý sportovec

Jiří Šlégr (cyklistika)

Ladislav Malý ml. (basketbal)

Martina Elhenická (plavání)

David Štangler (triatlon)

Bohuslav Šimek (atletika)

Sportovní kolektiv do 15 let

Družstvo kanoistů (kanoistika)

Družstvo starších minižákyň (basketbal)

Štafeta 4x300 m (atletika)

Sportovní kolektiv dorost + dospělí

Družstvo „A“ (kuželky)

Družstvo kadetek (basketbal)

Družstvo ŽBL (basketbal)

Trenér, cvičitel, funkcionář

Jana Strnadová (basketbal)

Pavel Káňa (triatlon)

Zvláštní cena