Byla to ale právě zkušená hráčka pražského týmu, která ve vyrovnaném finiši utkání vzala osud duelu do svých rukou a trojkou trefenou devět vteřin před závěrečným klaksonem rozhodla o šťastném vítězství hostujícího celku.

BK Loko Trutnov – BLK Slavia Praha 79:82 (16:19, 39:41, 65:58). Body: Wilsonová 21, Finková 19, Kozumplíková 16, Rylichová 11, Šípová a Skutilová 4, Ježková a Šmahelová 2 – Bartáková 21, Holubová 18, Bakajsová 12, Opočenská 10, Mircová 9, Žílová 8, Hošková 4. Rozhodčí: Baudyš, Hendrich, Kremser. Fauly: 15:18. Trestné hody: 13/8 – 9/8. Trojky: 5:6. Doskoky: 33:35. Hráno bez diváků.

Lokomotiva absolutně nezachytila nástup Pražanek do zápasu a brzy prohrávala 0:7 a za chvíli 2:13. Hostující celek však dlouho náskok neudržel a v 9. minutě šel Trutnov poprvé do vedení trefou Kozumplíkové.

Ve druhé čtvrtině se soupeři střídali v těsném vedení, třetí desetiminutovka ale vyšla mnohem lépe svěřenkyním kouče Martiška, když po celou dobu hájily těsné vedení, aby čtvrtinu zakončily při sedmibodovém náskoku.

Ten ale nadšeně bojující Východočešky neudržely. Rozplynul se v úvodu závěrečné desetiminutovky, kdy domácím hráčkám příliš dlouho trvalo než přidaly další body. Nakonec se i tak dokázaly minutu před koncem dostat do těsného vedení, to ale rozprášila trojka Bartákové, na jejíž přesnou střelu o desku už Lokomotiva odpověď nenašla.

Michal Martišek, trenér BK Loko Trutnov: "Pro nás to je hodně krutý výsledek, který však nerozhodla poslední střela Lenky Bartákové. Utkání jsme ztratili v prvních čtyřech minutách poslední čtvrtiny, kdy jsme pasivní hrou v útoku nebyli schopní skórovat a přišli tak o slibný náskok. V koncovce jsme bojovali, co to šlo, oba týmy se střídaly ve vedení. Takové zápasy pak rozhodují maličkosti, které Slavia v kombinaci štěstí a zkušeností zvládla v poslední minutě lépe než my. Myslím, že až na vstup do zápasu a již vzpomínaný úvod poslední čtvrtiny, jsme odehráli velice slušné utkání. Opět jsme si dokázali, že můžeme být vyrovnaným soupeřem i pro zkušenější týmy. Vítězíme jako tým, prohráváme jako tým. Věřím, že právě koncovky jako ta dnešní, nás můžou posunout dál."