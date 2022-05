Holán na filmu s režisérem Adamem Sejkem pracoval dlouhých šest let a jejich počin se mezi diváky dostane poprvé stylově právě v městě kamenné krásy. „Kde jinde by měl film spatřit světlo světa? Vždyť díky Hořicím závodím,“ přiznává mezi fanoušky velice oblíbený jezdec.

Kromě filmu má však čtyřiačtyřicetiletý borec i velké závodní ambice. Po nepovedeném začátku sezony, kdy ve dvou zahraničních závodech v Nizozemsku a Irsku vinou technických problémů nedojel. Na své milované trati si chce spravit chuť a v nejsilnějších kubaturách Supersportů a Superbiků zabojovat o bednu.

Sám ví, že to v našlapané konkurenci, která se na východ Čech sjede, nebude vůbec jednoduché. Ale všichni příznivci road racingu vědí, že kudrnatý borec je v Hořicích neskutečně rychlý.

Na začátku sezony se vám lepí smůla na paty, nedokončil jste závody IRRC v Hengelu a minulý týden ani slavný North West 200. V Hořicích si budete chtít spravit chuť?

Na začátek sezony jsem se hrozně těšil, ale bohužel je to pro mě jedna velká noční můra. Ačkoliv mám motorku velmi dobře připravenou, trápily mě technické problémy. V Hengelu mi bouchla převodovka, která poškodila motor.

Pokračujte.

Do Irska jsme všechno stihli připravit na poslední chvíli, nicméně jsem měl drobné závady, které člověk nevymyslí. Praskly mi pojistky, měl jsem díru v chladiči a aby toho nebylo málo, tak se mi ulomila i řadička. Všechno jsou to poruchy, které se normálně nestávají, ale mně se bohužel staly. Kde jsem byl, tak jsem nedojel, což je strašně frustrující. O to víc se těším do Hořic. Pořád si říkám, že všechna smůla se mi stala teď a na mém milovaném okruhu už všechno vyjde.

V Hořicích se jede po necelém roce, ale klasické květnové Zatáčky se konají po dlouhé odmlce. Očekáváte velkou diváckou návštěvu?

Myslím, že může být rekordní. Viděl jsem to i ve světě, například v Irsku bylo hrozně znát, že se na to lidi po pauze nesmírně těší. Nálada mezi diváky byla skvělá. Věřím, že do Hořic přijede hodně lidí a jsem hrozně natěšený. Doufám, že vyjde počasí.

Víkendová předpověď ukazuje bouřky.

Taková tradiční předpověď na Zatáčky v květnu, ale i tak doufám, že to bude skvělé a lidi to neodradí. Startovní pole je nabité, bude tam hrozně moc dobrých jezdců. Diváci si to určitě nenechají utéct a já se na ně moc těším.

Cítíte, že covid nějak ovlivnil váš sport?

Rozhodně ano. My jsme závislí na sponzorech, kteří se samozřejmě snaží šetřit peníze, jelikož se také nacházejí ve špatných situacích. Je to způsobené covidem, restrikcemi a bohužel i nešťastnou válkou na Ukrajině. Ekonomická situace není vůbec dobrá a rozhodně to začalo tím covidem. Někteří závodníci dokonce skončili, jiní museli změnit třídu. Nedá se nic dělat. Doufám, že se to bude lepšit, ale určitě tu nechci dělat nějaké prognózy. Je to spíše přání.

Pojďme k vašemu filmu. Co od premiéry očekáváte, budete nervózní jako před závodem?

Dobrá otázka (směje se). V úterý dopoledne jsem byl na první projekci a viděl jsem ten film poprvé celý. Mám v sobě hrozně rozporuplné pocity. Mně se to strašně moc líbí, až jsem z toho dojatý, na druhou stranu mám obavy z reakce diváků. Nevím, jak ho přijmou, co na něj budou říkat, jak se jim bude líbit. Já jsem však spokojený, neskutečně mě těší, že film vznikl. Jsou v něm úžasné momenty, proto věřím, že si to diváci také užijí.

Jak složité bylo snímek dostat do kin?

Samo o sobě je strašně těžké dostat film do kin. Já sám neznám procesy, které k tomu jsou potřeba udělat. Abych řekl pravdu, tak je to pro mě velkou záhadou.

O tom, že by premiéra měla být v Hořicích, jste měl jasno hned?

Kde by to mělo spatřit světlo světa a kam by měli přijít první diváci, jsem měl jasno. Hořice byly první volba. Hořické závody ve filmu hrají velkou roli, navíc mě podpořilo samotné město i Královéhradecký kraj. Vyšlo to i časově, a to aniž bych to plánoval. Prostě se to sešlo nejlíp, jak mohlo.

Režisér Adam Sejk vás oslovil, i když film měl být obecně o road racingu. Jak dlouho jste se rozhodoval, jestli nabídku přijmete?

Já byl hrozně rád, že se ten nápad zrodil, byť se ze začátku mohl zdát trošku naivní, ale bez těchto nápadů by nikdy nic nevzniklo. Já to znám z mého závodění, protože jsem se vždycky velmi pošetile a naivně vrhal do velkých závodů a nevěděl jsem o nich vůbec nic.

Čím jste si pana režiséra získal?

Líbilo se mu, jak těmi závody žijeme, jak k nim přistupujeme, kde jezdíme.



Kamil Holán.Zdroj: archiv jezdceNázev vašeho filmu souvisí s maximálním výkonem motorky. Co zažívá jezdec, když stroj dostane na limit?

Neuvěřitelný pocit, který se nedá popsat. Člověk na tu rychlost není absolutně zvyklý. A to ani my závodníci. Motorky jsou tak výkonné, že když to jede 300 kilometrů za hodinu, tak je to naprosto jiné vnímaní rychlosti. Šíleně intenzivně zážitek.

Na jak dlouho v Hořicích vytáhnete plnou 6?

Hořický okruh je nesmírně technický a náročný. Na dvou místech se to dá, ale trvá to v každém kole jen pár vteřin.

Mohou se diváci ve filmu těšit na záběr, kdy stroj mačkáte na doraz a na displeji máte plnou šestku?

Nechci to úplně prozrazovat, ale podařilo se nám to. Na legendárním ostrově Man tam plnou šestku mám a myslím, že je dobře vidět.

Bude podle vás mít film úspěch?

Já si to hrozně moc přeji. Věřím, že diváky ta atmosféra velký závodů strhne a já to tam snad nebudu kazit.