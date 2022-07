Medailová sbírka je kompletní. Eliška Martínková z Nairobi veze světový bronz

Nyní již má za sebou svůj první vrchol v této kategorii, kdy se jako první z české atletické výpravy představila na letošním mistrovství světa v americkém Oregonu, přesněji ve městě Eugene, které odstartovalo v pátek 15. července.

Eliška Martínková na trati závodu mistrovství světa 2022.Zdroj: Český atletický svaz - Soňa Maléterová

„Akce jako taková po mě je obrovským zážitkem, je to něco úplně jiného než na mládežnických akcích. Super atmosféra, spousta lidí, 'velcí atleti' všude kolem, zkrátka Velká Atletika,“ poslala Martínková vzkaz přímo z dějiště šampionátu.

Dvacetiletá Eliška byla v jednačtyřicetičlenném startovním poli nejmladší závodnicí, která přišla hlavně sbírat zkušenosti a ukázat, že se s ní do budoucích let musí počítat. Start závodu vycházel, jak si se svou trenérkou Kateřinou Čermákovou naplánovaly. V průběhu první poloviny závodu se držela na hranici třicátého místa, následně se začala probíjet dopředu.

Juniorské mezistátní utkání ve Slovinsku



Z turnovské atletické stáje oblékl reprezentační barvy o víkendu také zkušený tyčkař Jakub Šafář. Ten si na mezistátním utkání ve slovinském Mariboru vyskákal 3. místo výkonem 470 centimetrů. V konkurenci juniorských atletů z Polska, Slovinka, Slovenska a Maďarska nestačil pouze na vítězného Maďara Józsefa Bánovicse (505 cm) a na druhého českého zástupce Maria Hejzlera (500 cm). Turnovský atlet přispěl cennými body výběru České republiky k vynikajícímu druhému místu za juniory z Polska.

Nakonec závod za velmi horkého počasí dokončila na skvělé 21. příčce, přičemž za sebou nechala spoustu velkých chodeckých jmen a při své premiéře na seniorském mistrovství světa určitě nezklamala. Výsledný čas v cíli byl 1:34:45 hodin. V srpnu bude Elišku čekat zmiňované mistrovství Evropy v Mnichově, kde se bude chtít jistě poprat o ještě lepší umístění.

Spokojená Eliška MartínkováZdroj: Český atletický svaz - Soňa Maléterová„Byla jsem určitě dost nervózní, okolo mě všude známá jména, zkušení atleti. Věděla jsem, že si to musím dobře rozložit a nepřepálit začátek. Ten mohl být nakonec ještě o něco volnější, ale síly jsem si rozložila dobře. Byla tam určitě spousta rezerv, což je dobře. S trenérkou víme, že je stále co posouvat. S jednadvacátým místem jsem velmi spokojená, řekla bych, že je to super odrazový můstek do dalších závodů, ani čas nebyl k zahození vzhledem k horkému počasí. Nyní se musím ze závodu rychle oklepat, abych mohla ještě potrénovat vzhledem k srpnovému evropskému šampionátu,“ zhodnotila povedený závod svěřenkyně Kateřiny Čermákové.

Ze zprávy Filipa Horkého.