Biatlonisté dokončili generační výměnu. V ženách máme excelentní tým, říká Hamza

Rodačka z Vrchlabí dlouho pomýšlela i na mnohem lepší umístění, po třech střeleckých zastávkách se totiž pyšnila stoprocentní střelbou. 16., 17., 18. i 19. rána mířila do terče, až poslední dvacátou Tereza minula. „Stejně bych čtyři nuly nedala, jen jsem se usmála, bylo mi to jasný,“ překvapila Voborníková krátce po dojezdu do cíle při rozhovoru pro Českou televizi.

Tereza Voborníková, třetí zlevaZdroj: ČTK„I tak je za jedna moc hezký výsledek a jsem určitě spokojená. Ale pravda, s nulou bych byla ještě spokojenější,“ usmála se.

Tak jako tak, pro dvojnásobnou juniorskou mistryni světa jde o kariérní maximum. Dosud nejlepším výsledkem biatlonistky, která ve Světovém poháru debutovala 6. ledna 2020, bylo 24. místo z norského Holmenkollenu. Toho v minulém ročníku dosáhla ve stíhacím závodě.

Před startem nové sezony byla mladá členka KB Jilemnice pochopitelně zdravě nervózní. „Nervozita byla obrovská, ale naštěstí to po příjezdu sem trochu opadlo. Přesto jsem tu nervozitu pociťovala více než kdy jindy,“ prozradila dále Voborníková, kterou trochu mrzel slabší běh.

„Při běhu jsem se přitom necítila tak špatně, jako třeba při testových závodech. Lyže mě ale moc nepodržely. Snad se pro příští závod zlepší jak můj běh, tak i lyže a bude to lepší.“

Krčmář vstoupil do sezony třináctým místem. Zvítězil Švéd Ponsiluoma

Dalším závodem pro Voborníkovou bude zítřejší štafeta, v sobotu se poběží sprint a v neděli první zastávku Světového poháru zakončí stíhací závod. Zbývá dodat, jak si vedly další české závodnice. Nejlépe se vedlo Markétě Davidové, jež skončila na výborném sedmém místě. Devětatřicátá skončila Eliška Václavíková, které se tak zapisovaly úvodní body. Závod naopak nevyšel 54. Jessice Jislové a 79. Lucii Charvátové. S náskokem vyhrála Švédka Hanna Öbergová před Norkou Ingrid Tandrevoldovou a třetí Lisou Vittozziovou z Itálie.

Světový pohár v biatlonu - Kontiolahti (Finsko):

Ženy - vytrvalostní závod (15 km): 1. H. Öbergová (Švédsko) 43:53,8 (1 trest. minuta), 2. Tandrevoldová (Norsko) -36,5 (0), 3. Vittozziová (Itálie) -39,7 (1), 4. Voigtová (Německo) -1:00,5 (0), 5. Simonová (Francie) -1:11,9 (1), 6. Herrmannová-Wicková (Německo) -1:31,4 (2), 7. Davidová -1:37,6 (2), …22. Voborníková -3:18,8 (1), 39. Václavíková -4:35,0 (1), 54. Jislová -6:09,1 (3), 79. Charvátová (všechny Česko) -9:15,5 (7).