Velká premiéra! Sportovní halu Strž čeká zápas v divizním play-up florbalistů

Stopku vystavili Východočechům hráči Plzně, přesněji FBŠ ATT Gorily Plzeň. Zkušení borci, kteří v základní části divizní B skupiny ve dvaadvaceti duelech pouze jednou odcházeli z palubovky bez bodového zisku a celkem posbírali úctyhodných 60 bodů.

Dvůr Králové n. L. - PlzeňZdroj: Renata JírováNa druhé straně Dvoráci si play-up vybojovali až v závěrečném utkání dlouhodobé fáze sezony, když na vlastní palubovce přestříleli Turnov 9:4.

Samotná série tak byla soubojem Davida s Goliášem, ve které ale Dvoráci nedali soupeři nic zadarmo. Ano, hned úvodní dva duely na západě Čech prohráli, pokaždé však v úvodu zápasů vedli a favoritovi řádně pocuchali nervy.

Vlastně i proto padala před třetím (tentokrát už domácím) ze sokolského tábora pozitivní slova plná odhodlání minimálně vybojovat čtvrtý duel. A pozor, znovu se Dvoráci dokázali dostat do vedení, když v 10. minutě využil přesilovou hru Baudisch.

Ještě během úvodní periody ale hosté dokázali vyrovnat a v prostřední části nasypali snaživému soupeři další čtyři góly.

Gorily ve sportovní hale při ZŠ Strž potvrdily roli favorita, vynikající návštěvě stihli domácí ještě 26 vteřin před závěrečnou sirénou poděkovat posledním gólem sezony, když kapitán Suk snižoval na konečných 3:7.

Zatímco tak mohli Plzeňané slavit zasloužený postup, domácí borci soupeři gratulovali k postupu a mohli popřát hodně štěstí v osmifinálové sérii s týmem Kralup nad Vltavou. Zároveň se poklonili skvělému publiku, které vytvářelo fantastickou kulisu nejen v tomto duelu, ale i po celou sezonu.

Mimochodem druhý podkrkonošský celek ze Rtyně v Podkrkonoší rozehraje coby vítěz základní části vyřazovací boje až v dalším kole. V sobotu a neděli ho doma čeká soupeř z Rudné.

1. kolo play-up – 3. zápas:

TJ Sokol Dvůr Králové n. L. – FBŠ ATT Gorily Plzeň 3:7

Branky: 10. J. Baudisch (Dlouhý), 32. Hráský (Š. Říha), 60. Suk – 15. Nicklas (Hlinovský), 24. Fischer (Budek), 29. Janata (Sihelský), 30. Pojar, 39. Hlinovský (Strnad), 55. Strnad (Surák), 56. Strnad (Surák). Rozhodčí: Pekárek – Ondráček. Vyloučení: 2:3, navíc Baudisch – Janata OS. Využití: 1:1. Diváci: 314. Třetiny: 1:1, 1:4, 1:2. Konečný stav série: 0:3.

Ohlasy trenérů

Tomáš ZíbrZdroj: Renata JírováTomáš Zíbr, hrající trenér Dvora Králové nad Labem: „Celá série byla vyrovnanější, než jsme čekali. Florbalová kvalita byla sice na straně soupeře, ale my jim to dokázali komplikovat svojí bojovností a tím, že jsme plnili, co jsme si před zápasem řekli. Hlavně v zápasech v Plzni jsme byli vyrovnaným soupeřem. Jsem rád, že jsme do play-up vyfasovali zrovna Gorily Plzeň. Mají klubovou kulturu, chodí na ně diváci a určitě se od nich můžeme něco naučit. Samostatná kapitola jsou naši fanoušci. Na poslední utkání jich přišlo přes tři stovky, čehož si nesmírně vážíme a děkujeme! Dále chci poděkovat klukům, kteří pravidelně chodí k časomíře, bez nich by to nešlo. A samozřejmě spoluhráčům. Doufám, že do přípravy a celé příští sezony dáme ještě o chlup víc a budeme zase lepší.“

Karel Altman, vedoucí mužstva Plzně: „Play-off je play-off a proto to hrajeme! Musím říct, že Dvůr předvedl velmi kvalitní výkon a byl obstojným soupeřem ve všech směrech. Já jsem rád, že jsme každý zápas v sérii zvládli a vezeme si domů třetí bod v sérii. Musím pochválit kluky za třetí třetinu, kterou jsme zvládli zkušeně a na balónu. Nyní si musíme pofoukat bolístky a připravit se na další kolo.“

Dvorští florbalisté při vyhlášení ankety Sportovec roku města Dvůr Králové nad LabemZdroj: Pavel Kohout

Konečná tabulka Divize A

1. Wizards DDM SO Praha 10 22 19 0 0 3 57 201:110 57

2. FBC DDM Kati Kadaň 22 17 0 3 2 54 196:128 54

3. Kralupy Wolves 22 14 3 1 4 49 204:118 49

4. FbC Barracudas Slaný 22 12 3 2 5 44 156:120 44

5. Sokol Rudná 22 12 2 1 7 41 139:128 41

6. USK Akademik Cheb 22 9 0 1 12 28 142:178 28

7. SK Bivoj Litvínov 22 6 1 3 12 23 153:187 23

8. Florbal Chomutov B 22 7 1 0 14 23 167:225 23

9. 1.FBC DDM Děčín IV 22 6 2 0 14 22 143:183 22

10. FD Teplice 22 4 2 3 13 19 128:150 19

11. Florbal Ústí B 22 5 2 0 15 19 133:176 19

12. Olymp florbal 22 5 0 2 15 17 124:183 17 Konečná tabulka Divize B

1. FBC Draci Říčany 22 20 0 1 1 236:110 61

2. FBŠ ATT Gorily Plzeň 22 19 1 1 1 263:112 60

3. Fbc Strakonice 22 16 2 0 4 178:118 52

4. TJ Sokol Královské Vinohrady B 22 12 1 2 7 165:123 40

5. FBC Kutná Hora 22 11 0 1 10 151:130 34

6. FBC Spartak Kaplice 22 10 1 1 10 157:175 33

7. Panthers Praha Boys U23 22 8 1 1 12 124:166 27

8. Florbal Jindřichův Hradec 22 7 2 0 13 124:134 25

9. SPORT CLUB Klatovy 22 6 1 0 15 153:207 20

10. TJ Centropen Dačice 22 5 1 1 15 102:166 18

11. FBC Štíři Č. Budějovice B 22 3 1 3 15 116:206 14

12. SK Meťák České Budějovice 22 3 1 1 17 105:227 12 Konečná tabulka Divize C

1. Orel Rtyně v Podkrkonoší 22 15 4 0 3 157:88 53

2. Florbal Primátor Náchod B 22 15 0 2 5 141:99 47

3. Floorball Club FALCON 22 14 0 1 7 162:130 43

4. ACEMA Sparta Praha U23 B 22 11 1 2 8 177:134 37

5. T.K.S. TJ Turnov 22 10 2 2 8 126:124 36

6. FBC Slavia Praha 22 8 3 1 10 130:131 31

7. TJ Sokol Dvůr Králové n. L. 22 8 2 3 9 131:125 31

8. Florbal Jablonec n. N. 22 8 1 5 8 130:129 31

9. Florbalová akademie MB 22 6 5 1 10 118:134 29

10. Finance Novák FBK Jičín 22 6 3 2 11 118:144 26

11. FBC Panthers Liberec 22 7 1 2 12 148:191 25

12. FBC Liberec B 22 1 1 2 18 147:256 7 Konečná tabulka Divize D

1. Florbal Litomyšl 22 16 3 1 2 152:104 55

2. Hornets Brno ZŠ Horní 22 14 1 2 5 153:110 46

3. FTC Vysoké Mýto 22 12 1 1 8 151:128 39

4. FBC Letohrad - Orel Orlice 22 11 2 1 8 161:136 38

5. Hippos Žďár n. S. 22 12 1 0 9 154:141 38

6. Andone SK Jihlava 22 9 1 5 7 119:115 34

7. FBC Dobruška 22 9 1 2 10 105:124 31

8. FbC Hradec Králové B 22 8 0 3 11 141:155 27

9. FBŠ Všestary 22 9 0 0 13 148:171 27

10. TJ Sokol Havlíčkův Brod 22 6 4 0 12 146:160 26

11. FbK Orlicko-Třebovsko 22 6 0 1 15 149:172 19

12. Snipers Třebíč 22 4 2 0 16 129:192 16 Konečná tabulka Divize E

1. FBS Olomouc 22 20 0 1 1 61 165:81 61

2. Paskov Saurians 22 17 1 1 3 54 168:102 54

3. FBC Spartak Bílovec 22 12 1 2 7 40 145:122 40

4. FBC Mohelnice 22 13 0 1 8 40 137:131 40

5. 1. FBK Eagles Orlová 22 11 1 0 10 35 154:127 35

6. Warriors Nový Jičín FBK Sršni B 22 11 1 0 10 35 145:125 35

7. FBK Spartak Hluk 22 8 2 1 11 29 132:163 29

8. FbK Horní Suchá 22 6 3 1 12 25 133:149 25

9. Florbal Vsetín 22 7 1 1 13 24 129:148 24

10. FBC Destila Slavkov 22 6 1 1 14 102:147 21

11. FBC Slovácko 22 5 1 2 14 115:187 19

12. 1.MVIL Ostrava 22 3 1 2 16 121:164 13

Výsledky dalších sérií play-up

Konečné stavy: Turnov – Kaplice 2:3, Strakonice – Rudná 0:3, Bílovec – Letohrad 3:1, Kralupy n. Vlt. – Kutná Hora 3:1, Slaný – Slavia Praha 2:3, Floorball club Falcon – Jihlava 2:3, Hornets Brno – Orlová 3:1, Kadaň – Jablonec n. N. 3:1, Paskov – Žďár n. S. 3:2, Vysoké Mýto – Mohelnice 3:2.

Známé dvojice osmifinále

Rtyně v Podkrk. – Rudná (sobota a neděle 18.00), Plzeň – Kralupy n. Vlt., Litomyšl – Bílovec, Kadaň – Jihlava, Wizards Praha – Kaplice, Říčany – Slavia Praha.