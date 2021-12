Královští sokoli Hradec Králové – BK Armex Děčín 87:79 (28:15, 47:32, 68:47). Body: Pavlovič 23 (12 doskoků), Pešakovič 14, O. Peterka 14, Vujovič 11, Stamenkovič 9, Sedmák 6, Goga 5, Šoula 5 – Šiška 27, Svoboda 17, Pomikálek 15, Kroutil 9, Nichols 5, Prahl 5, Osaikhwuwuomwan 1. Rozhodčí: Kučírek, Scholze, Baudyš. Fauly: 22:23. Pět chyb: Goga – Šiška. Trestné hody: 19/14 – 22/13. Trojky: 11:6. Doskoky: 36:44. Diváci: 215.

„Zasloužená výhra. Jsem hrozně rád, že jsme to zvládli po těch nepříjemných porážkách. S Děčínem je to vždy nejen fyzické utkání, tentokrát to bylo nepříjemné i na nervy, protože jsme už potřebovali vítězství,“ řekl hradecký kouč Lubomír Peterka.

„Děčín změnil tým a má kvalitní hráče, proto jsme rádi, že jsme vyhráli. Důležitý byl náš super začátek. Vytvořili jsme si výraznější vedení a i když nám ke konci trochu docházely síly, tak jsme z náskoku těžili a šestkami jsme to dotáhli do vítězného konce,“ pronesl Peter Sedmák, pivot Královských sokolů.

„Po pauze, kterou jsme měli kvůli koroně a reprezentaci, jsme se konečně trochu nakopli. Doufám, že takto budeme pokračovat a výkony půjdou nahoru,“ přeje si zkušený Sedmák.

Další zápas sehrají Hradečtí v sobotu 18. prosince, kdy se znovu představí v třebešské hale. A opět půjde o důležitý souboj. Na východ Čech totiž přicestuje aktuálně devátá Ostrava. Úvodní rozskok je na programu v 18 hodin.