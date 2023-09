S nejnižším počtem účastníků se letos hraje 23. ročník mezinárodního turnaje O pohár města Trutnova, ve kterém se rok co rok domácí basketbalistky potkávají krátce před sezonou se silnými soupeři, často účastníky evropských pohárů. Může za to náhlá absence brněnských Žabin.

Úvodní duel turnaje O pohár města Trutnova basketbalistky Kary hladce prohrály. V tom druhém je v pátek čeká soupeř z Polska. | Foto: Jan Bartoš

Basketbalistky trutnovské Kary ve čtvrtek večer rozehrály 23. ročník mezinárodního turnaje O pohár města Trutnova, když v otevíracím zápase podlehli účastníkovi německé bundesligy GISA Lions MBC z Halle 38:71. Šlo o první z pouhých tří duelů, jelikož brněnské Žabiny se jen pár hodin před turnajem odhlásily a pro trutnovské klání tak zbyla pouhá tři družstva.

„Kvůli aktuální situaci v týmu jsme nuceni naši účast na přípravném turnaji v Trutnově zrušit. Omlouváme se našim soupeřům a těšíme se na setkání při jiné příležitosti. Bohužel, do poslední chvíle jsme doufali, ale nakonec nám situace nepovolila jinak,“ stálo v prohlášení na oficiálním klubovém serveru.

Další výhra v přípravě. Kara navíc vítá posilu z USA. Představí se už ve čtvrtek

Již v pátek od 17 hodin čeká svěřenkyně trenéra Kucsy souboj s třetím týmem polské ligy Gorzówem. Závěrečným zápasem třídenní akce pak bude sobotní bitva polského družstva s německým.

Kara Trutnov – GISA Lions MBC 38:71 (12:16, 26:37, 32:50).

Úvodní poločas utkání ještě vyzníval vcelku vyrovnaně, ve druhém už ale soupeř z nejvyšší německé soutěže jasně dominoval. O všem svědčí počty nastřílených bodů domácího celku v jednotlivých čtvrtinách. Zatímco v úvodních dvou desetiminutovkách jim hráčky pokaždé stihly přes deset, po pauze už jich bylo jen dvakrát šest.

Sara Rokkanenová z FinskaZdroj: Jan BartošNejlepší střelkyní Kary byla s osmi body Gaislerová, na druhé straně hrála prim Robertsonová. Vedle Američanky Proctorové si premiéru v trutnovském dresu odbyla také nejčerstvější posila sedmadvacetiletá Sara Rokkanenová z Finska.

„Sara má zkušenosti z americké univerzitní ligy NCAA i evropského basketbalu. Očekáváme, že vyztuží naši kvalitu na perimetru. Jsem rád, že se rozhodla pokračovat ve svojí basketbalové kariéře v našem týmu. Věřím, že naplní naše očekávání a bude svůj talent dále rozvíjet,“ uvedl k příchodu nové posily trenér Kary Trutnov Richard Kucsa.

Body: Gaislerová 8, Rokkanenová 7, Šmahelová a Proctorová 5, Králová 4, Borsová a Finková 3, Gotvaldová 2, Linhartová 1 – Robertsonová 14, Kleine-Beeková a Warleyová 9, Stachová, Poundsová, Gabaová a Oswaldová 7, Hainesová 6, Cousseins-Smithová 3, Neumannová 2. Rozhodčí: Znamínko, Baudyš, Vondráček. Fauly: 16:13. Trestné hody: 5/4 – 12/8. Trojky: 6:11.

Richard Kucsa, trenér Kary Trutnov: „Měli jsme proti sobě soupeře, který hrál velice kvalitně, má dobře poskládané družstvo. Bylo to poprvé, kdy jsme se utkali v přípravě s tak dobrým týmem. Bylo znát, že nenastoupily některé naše hráčky, hlavně v podkošovém prostoru, kde toho soupeř využíval a dominoval. To nám dělalo velké problémy, navíc naše úspěšnost střelby ve druhém poločase byla velmi nízká a rozdíl ve skóre narůstal. Přesto hráčky zápas odmakaly. Jsem rád, že se zapojily dvě nové posily. Není to úplně dobrý výsledek, ale jsem rád, že jsme mohli čelit takovému dobrému soupeři. Některým hráčkám i nám to otevřelo oči, šlo o užitečný zápas. Turnaj pro nás znamená dobrou konfrontaci se zahraničními soupeři.“

Další program 23. ročníku turnaje O pohár města Trutnova – pátek 22. září, 17.00: PolskaStrefalnwestycji Enea Gorzów – Kara Trutnov. Sobota 23. září, 10.30: GISA Lions MBC – PolskaStrefalnwestycji Enea Gorzów.