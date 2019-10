„V září k nám dorazila zpráva, že naše škola vyhrála trénink s olympionikem v rámci Sazka Olympijského víceboje. Nyní tak dostala padesátka lánských žáků ve Sportovním areálu Květoslava Matysky možnost zatrénovat si s českou olympioničkou, kterou byla mistryně světa ve vodním slalomu, kajakářka Kateřina Kudějová,“ prozrazuje třídní učitelka 6. B Vendula Janečková.

Vše odstartovala beseda s trojnásobnou mistryní světa, po níž byly děti rozděleny do čtyř skupin, v nichž absolvovaly čtyři disciplíny zaměřené na myšlenky olympijského hnutí (fair play, solidarita, pomoc druhým a handicapovaným lidem, souhra v týmu).

Devětadvacetiletá kajakářka v Úpici nebyla na děti sama. Mimo jiné jí s tréninkem pomáhal i bývalý hokejista Hradce Králové David Novotný. Na sportovní zápolení navázalo kouzelnické vystoupení moderátora Pavla Dolejška a autogramiáda jak Kudějové, tak šikovného kouzelníka a iluzionisty.

„Do projektu Sazka Olympijský víceboj jsme zapojeni už osm let. Během školního roku žáci plní osm disciplín, které prověří jejich zdatnost, vytrvalost, rychlost, sílu, koordinaci, ohebnost, výbušnost, rovnováhu. Ti, co všechno splní, si s klasickým vysvědčením na konci roku odnesou i vysvědčení olympijské,“ říká učitelka Janečková a dodává, co všechno si na něm o sobě žáci mohou přečíst.

„Naleznou zde porovnání aktuálních výkonů s těmi loňskými, dále doporučení, které sporty jsou pro ně vhodné, svůj sportovní vzor a odkaz na nejbližší sportovní oddíl. Každá třída také obdrží svůj diplom s nejlepšími žáky v jednotlivých disciplínách. Ve školním roce 2017/2018 tento diplom získalo 95 % Láňáků, čímž naše škola dosáhla na metu nejvyšší. Stali jsme se tak poprvé držiteli zlatého certifikátu! V loňském školním roce jsme získali stříbrný odznak.“

Vítězi se v úterý stali všichni. Důležité bylo, že se děti rády hýbou a v běžném životě neodmítnou pomoci handicapovaným lidem.

Během příjemného dopoledne se vzácná návštěva úpické školy dočkala hromady žádostí o autogram. Od dětí navíc Kateřina Kudějová obdržela čtyři otázky na krátký rozhovor. A zde jsou odpovědi sympatické kajakářky.

Jak jste se dostala k vodnímu slalomu?

Moji sourozenci a vlastně celá rodina jsme hodně sportovní, takže díky nim. Všichni jezdili na vodě, a jak už to bývá, chtěla jsem dělat právě to, co oni.

Jak dlouho tedy u tohoto sportu jste?

Poprvé mě rodiče do lodě posadili asi ve dvou letech (usmívá se), ale vyloženě trénovat jsem profesionálně začala tak v patnácti.

Kolikrát jste již vedla trénink s olympionikem?

V posledních letech dojíždím tak na dva tréninky ročně.

A jak se vám trénovalo v Úpici s lánskými žáky?

Myslím, že to bylo super. Děti se snažily. Bylo vidět, že ze začátku úplně přesně nevěděly, co mají dělat. Pak ale měly možnost si všechno vyzkoušet ještě jednou a všechny se tak o minutu zlepšily. Všichni tu byli moc šikovní.

Jak na závěr potvrdila Vendula Janečková, pro ZŠ Úpice-Lány nebyla úterní akce zdaleka první zkušeností se Sazka Olympijským vícebojem a dá se očekávat, že ani ne poslední.

„Nešlo o naši první výhru v projektu. Hned v úvodním ročníku byla škola úspěšná v natáčení videoklipu a na základě hlasování jsme se zúčastnili sportovního dne v olympijském parku, který byl vybudován na Letné v rámci Zimních olympijských her v Soči v roce 2012.“