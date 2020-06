Pro zájemce je tak připraven horský dálkový běh a pochod dlouhý 25 kilometrů s celkovým převýšením 903 metrů. Tradiční pochody na 100, 55, 10 a 3 km v rámci Krakonošovy 100 byly zrušeny a účastníci se již brzy dočkají vrácení startovného.

„Z důvodu vládních usnesení a z nich vyplývajících omezení jsme byli letos nuceni redukovat tuto tradiční akci. Rozhodli jsme se uspořádat alespoň pochod vedoucí pouze po území Čech a sice Krakonošovu 25 , která je rovněž vypsaná jako horský dálkový běh,“ řekl Krkonošskému deníku Josef Vejnar, předseda organizačního výboru Krkonošské stovky.

Hlásit se do startovní listiny mohli zájemci elektronicky ještě týden před závodem. Vypsány byly kategorie mužů i žen do 39 let, do 59 let a nad 60 let. Hlásit se lze i na místě, když sobotní pochod na 25 km začne v 9 hodin, o hodinu později pak vyběhnou na stejnou vzdálenost běžce.

Trasa Krakonošovy 25 povede z Vrchlabí přes Žalý, Rovinku, Třídomí, Michlův Mlýn, kostel v Herlíkovicích, Strážné, Ferru a zpět do Vrchlabí.

„Předem je přihlášeno přes šedesát běžců z Čech, Polska a dokonce jeden Švéd,“ řekl také Josef Vejnar.