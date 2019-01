Pojizeří - Po čtvrteční části šestidenní po problémech s technikou patří Motorsportu Bozkov ve složení Jan Kudrnáč, Jan Fišer a Milan Kurfiřt, třicátá třetí pozice.

Ilustrační foto | Foto: Karel Čermák

středa – na závodníky dopadá únava

V paddocku jsme v ranní desetiminutovce s Milanem přezuli přední gumy a vyrazili vstříc nové trati. Po dojezdu do cíle dnešního dne jsme se všichni jezdci shodli na tom, že pořadatelé značně přitvrdili. Jediné štěstí je, že časovky jsou načasovány dost volně, tudíž čas na přejezdech není tím hlavním, co by nás mělo hnát dopředu. Dnešní trať by se nechala nazvat „kámen tady, kámen tam, všude kam se podívám“. A to se týká jejich množství i velikosti.

Takřka 240 kilometrů dnešního dne bylo dosti vysilujících. V první časovce bylo několik nepříjemných kamenitých sjezdů a výjezdů, některé kameny jsou pevně v zemi, jiné se postupně uvolnily a znovu se vytvořily prachové koleje. Cestou jsem potkal několik utržených krytů motoru, různých jiných součástek a olejových skvrn. Jízda v tomhle terénu je vyloženě na oči, někdy se nevyplatí kamenům se vyhýbat, ale brát to přímo přes ně.

Po první časovce dnes následoval nový kros test. Ten se jel v borovicovém háji a trval okolo šesti minut. Test je to pěkný, rychlý a zatím nebyl moc rozbitý. Do druhé časovky jsme vyráželi s pocitem, že to nemůže být horší než v té první. Ale pořadatelé nás překvapili znovu, a to novými úseky, které tu dosud nejely. Kameny velikosti sloních hlav, bez možnosti výběru ideální stopy, a to celé v úseku trvajícím asi 30 minut. Bylo to opravdu vysilující. Ještě před druhou časovkou následoval enduro test, který se jede na okraji přehrady.

Třetí časovka již byla více na pohodu, ale i tady bylo pár výjezdů a kamenných polí. Potom následoval již jen cross test Altezano a byli jsme v cíli prvního kola. A to celé ještě jednou. V prefiniši jsme přezuli zadní pneumatiky a udělali základní údržbu. Dobrou zprávou pro nás je, že jsme se znovu posunuli v soutěži klubových týmů. Motorsportu Bozkov nyní paří 16. pozice. Nepíše se mi to lehce, ale bohužel ani na třetí šestidenní za sebou tým Motorsportu Bozkov neopouští smůla

čtvrtek – Kudrnáčova motorka odsunuje Bozkováky do čtvrté desítky

Dnes ve druhé časovce druhého kola se motor mé TE 449 zastavil (jako pravidelně píše Jan Kudrnáč – pozn. red). Nebyla to však chyba stroje, což jsem zjistil hned při prvním shlédnutí motocyklu. Na vaně jsem viděl olejovou skvrnu a na víčku spojky díru a jak víme, motor bez oleje prostě nejede. Nejsem si však vědom, že bych udělal nějakou chybu. Motocykl jsem tlačil téměř celý kilometr k hlavní silnici a čekal na příjezd našeho doprovodu s cílem dopravit nějak stroj do depa a pokusit se jej rozpohybovat. S notnou dávkou štěstí mě za chvíli objevili naši technici a za 200 pesos jsme na pumpě odchytli domorodce s pickupem. Motocykl jsme do depa dostali včas, bohužel nechtěl natočit. Vyměnili jsme tak víčko spojky, sundali kryt zapalování. Potom se nám klíčem podařilo s motorem pootočit. Následně jsme do válce nalili olej a s velkým očekáváním vše smontovali do hromady. Motor naštěstí po menším přemlouvání naskočil a tudíž jsem si vybral žolíka a k tomu časovou penalizaci dvou hodin.

„Dnešek byl pro mě vyloženě očistcem, já nejsem zrovna excelentní šlapačkář. Výjezdy mi šly dobře, ale ve sjezdech jsem trpěl. Již jsem něco sjezdil, ale terény, jaké jsme absolvovali dnes a včera, jsem nikdy nejezdil. Nepřeberné množství kamenů, znovu říkám fakt mazec. Teď po sprše jsem už v pohodě, cítím se dobře. Sice mi přibyly nějaké modřiny, ale to k tomuhle sportu patří,“ řekl po náročném dvoudenním martyriu Milan Kurfiřt.

„Všechny doma pozdravujeme a doufáme, že i přes dnešní smůlu nám dál budete držet palce a zůstanete našimi příznivci. Jako vy doma sledujete naše články, tak i my tady sledujeme Vaše vzkazy. Je to pro nás vynikající motivace a podpora. Za to děkujeme,“ vzkazují jezdci z Mexika.

