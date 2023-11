Basketbalistky Trutnova o víkendu prohrály zápas 5. kola Chance ŽBL, už tuto neděli ale doma přivítají tradičního soupeře z Brna a s podporou zaplněné sportovní haly při ZŠ Komenského by se rády pokusily zaskočit dalšího účastníka EuroCupu žen (16.00).

Kyah Proctorová byla nejlepší střelkyní Trutnova v utkání na palubovce Chomutova. Za domácí tým nastoupila extrutnovská Anna Rylichová (vpravo). | Foto: Levhartice Chomutov

Basketbalistky trutnovské Kary nastoupily v 5. kole Chance ŽBL na palubovce chomutovských Levhartic a v utkání, ve kterém každý chvilku tahal pilku, prohrály rozdílem 22 bodů. Zápas přitom na tak vysoký rozdíl ve skóre určitě nevypadal, leč porážka podkrkonošského družstva je zasloužená a svěřenkyně trenéra Richarda Kucsy se mohou připravovat na utkání další, ke kterému do Trutnova v neděli 29. října dorazí další účastník EuroCupu KP Brno.

Chance ŽBL - 5. kolo

Levhartice Chomutov - Kara Trutnov 77:55 (21:11, 33:28, 55:37)

Body: Pollardová a Kadlecová 16, Rylichová 9, Morrisová a Brejchová 7, Bartoňová 6, Fučíková a Satoranská 5, Hibalová, Kučerová a Staňková 2 - Proctorová 15, Rokkanenová 7, Borsová 6, Finková 5, Fisherová, Králová a Šmahelová 4, Gaislerová a Evansová 3, Keliarová a Linhartová 2. Rozhodčí: Salvetr, Peterková, Baudyš. Fauly: 12:22. Trestné hody: 19/13 - 12/10. Trojky: 8:5. Pět osobních chyb: 0:1 (Fisherová). Diváci: 421.

Severočešky zahájily zápas velmi dobře, když do něj vstoupily náskokem 7:0 a v průběhu úvodní desetiminutovky vedly až dvanáctibodovým rozdílem. Trenér Kucsa měl svým svěřenkyním co vyčítat a ve druhé čtvrtině se výkon hostujícího družstva výrazně zlepšil. Ale až od stavu 27:13. To Trutnov postupně ze ztráty ukrajoval, aby chvílemi prohrával pouze o jeden trojbodový koš.

V úspěšnosti střelby za tři body byly ale tentokrát lepší soupeřky a možná i to pomohlo Chomutovu k udržení a následně i výraznému navýšení svého vedení. Rozhodující pasáž orámovala poločasovou přestávku. Domácí tým totiž ze stavu 31:28 odskočil na skóre 43:28 a z této rány už se soupeřky nezvedly.

Jedinou trutnovskou hráčkou, jež v utkání dokázala nastřílet dvojciferný počet bodů, byla Kyah Proctorová, na straně Levhartic hrály prim Pollardová s Kadlecovou, devět bodů zaznamenala bývalá opora Kary Anna Rylichová.

Další výsledky 5. kola Chance ŽBL: Žabiny Brno - ZVVZ USK Praha 50:63, Slovanka - BLK Slavia Praha 76:88, DSK Basketball Brandýs - Sokol Hradec Králové 59:71.

Aktuální tabulka

1. USK Praha 4 4 0 359:207 1.000

2. Slavia Praha 5 5 0 371:335 1.000

3. Chomutov 5 3 2 397:325 0.600

4. KP Brno 5 3 2 384:326 0.600

5. Žabiny Brno 5 3 2 358:327 0.600

6. Hradec Králové 5 3 2 328:346 0.600

7. Trutnov 4 1 3 257:312 0.250

8. Brandýs n. L. 5 1 4 299:413 0.200

9. Ostrava 4 0 4 250:298 0.000

10. Slovanka 4 0 4 265:379 0.000