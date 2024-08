Druhá srpnová sobota patřila již 39. ročníku tradičního závodu v běhu do vrchu Janské Lázně – Černá hora, který každoročně prověřuje aktuální formu běžců před podzimní sezonou. Právě v ní se totiž koná více atletických vrcholů, a to nejenom těch krosových.

Letošní ročník proběhl za účasti dvojnásobné mistryně světa a mistryně Evropy na 800 metrů Lídy Formanové. Trať doznala drobných změn co do délky, tak i profilu. Z důvodu bezpečnosti organizátoři zvolili trať mimo hlavní silnici a vytyčili trasu přes takzvaného velblouda – most sjezdovky, kde je závod silově nejnáročnější, aby posléze v dalších pasážích rozhodovala o celkovém pořadí spíše obecná fyzická vytrvalost.

Startující tedy museli pokořit vzdálenost 7,2 kilometrů s převýšením 650 metrů. Mezi muži a zároveň i absolutně se nejlépe vedlo Pavlovi Dvořákovi (ročník narození 1982) z Atletiky Alojzov, který prolétl trať v čase 35:43 minut. Ženám kralovala s obrovským náskokem Pavla Schorná (1980). Členka domácího oddílu TJ Maratonstav proťala cílovou pásku v čase 38:39 minut, což by mezi muži stačilo na vynikající deváté místo! close info Zdroj: TJ Maratonstav Úpice zoom_in TJ Maratonstav Úpice

A protože sport nemá být pouze o dosažených výsledcích a výkonech, je třeba také zmínit, že se dobrovolníci po hlavním závodě společně vydali na tradiční běh „Buď fit“. Opravdu kdokoliv z příchozích, který měl v daném místě a čase chuť, si mohl zasportovat a užít si prostě a jenom tu neopakovatelnou radost z pohybu. Na zhruba kilometrovou trať se tedy postavilo široké spektrum účastníků (dohromady 154), mezi kterými nechyběly osoby tělesně hendikepované, osoby dřívějšího data narození, ale i děti, ať už po „vlastních“ běžící, nebo ty, které se nechaly teprve vézt v kočárcích svými nejbližšími.

Všechny, kteří absolvovali tento symbolický závod, pořadatelé v cíli odměnili srdečnou gratulací a krásnou medailí, aby se hned po vyhlášení výsledků a samotném zakončení společně začali pomalu těšit na další ročník, tentokráte jubilejní čtyřicátý v roce 2025.

Možná i trochu troufale na Mistrovství světa veteránů v horských bězích, o které se TJ Maratonstav uchází pro rok 2026, a které by mělo proběhnout kde jinde než v Mekce horských běhů v Janských Lázních. Ve městě, které sportovcům vytrvale poskytuje nutnou podporu a zázemí, bez čehož by nebylo možné cokoliv organizovat. Za to patří zástupcům města velký dík.

Zdroj: TZ, Ondřej Kubík, TJ Maratonstav Úpice