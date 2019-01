Trutnov - Basketbalistky trutnovské Lokomotivy prohrály v nedělním utkání 15. kola ŽBL na domácí palubovce s brněnskými Žabinami 61:89. Hostující tým byl od začátku jednoznačně lepší a naprosto nekompromisně směřoval od prvních chvil za vítězstvím.

Už v 6. minutě vedly výborně hrající Žabiny o 14 bodů 6:20, v dalším průběhu prvního poločasu už dokonce o 23 bodů. V jejich družstvu se bodově prosadilo všech jedenáct hráček. Významnou roli sehrály tři basketbalistky, které v různých časových obdobích působily v Trutnově.



Brněnský celek skvěle dirigovala trutnovská odchovankyně Petra Záplatová (157 ligových utkání za Trutnov), která zaznamenala 15 bodů. O bod méně, z toho čtyři trojky, nasázela Michaela Vacková (26 ligových utkání za Trutnov). Velký návrat na české palubovky po jedenácti letech úspěšně absolvovala čerstvá posila Žabin Kateřina Zohnová (90 ligových utkání za Trutnov), a to zrovna v místě, odkud se v roce 2008 vydala na dlouhou zahraniční pouť. Účastnice olympijských her v Londýně 2012 poprvé naskočila do zápasu ve druhé čtvrtině, kdy střídala Petru Záplatovou, a během šestnácti odehraných minut se blýskla 11 body.



Lokomotivě v utkání citelně chyběla pod košem Tereza Šípová, která se zranila ve středečním pohárovém utkání s Nymburkem. Domácí tým se velmi složitě prosazoval přes neprostupnou brněnskou obranu, za úvodních patnáct minut zaznamenal pouze 17 bodů, zatímco soupeř v kvapíkovém tempu uháněl za vítězstvím.



Ve druhém poločase se výkon Lokomotivy zlepšil, navzdory vysoké bodové ztrátě měly domácí hráčky stále velkou podporu diváků. Třetí čtvrtinu se jim podařilo vyhrát 20:19 a snížily rozdíl na 16 bodů (42:58) ve 27. minutě. Žabiny reagovaly na situaci sérií 17:6, po které vytáhly vedení na 48:75 a následně 57:89.



Trutnov prohrál pošesté v sezoně, přesto mu stále patří 6. místo, když je v předstihu dvou vítězství oproti sedmé Slavii, která prohrála v Ostravě. Další výhru může přidat Lokomotiva příští neděli ve Strakonicích. Žabiny Brno se po deváté výhře v sezoně dotáhly v tabulce ŽBL na skupinu týmů od třetího do pátého místa, které mají shodně čtyři porážky (Nymburk, Hradec).



BK Loko Trutnov – Basket Žabiny Brno 61:89 (11:23, 26:49, 46:68). Body: Adamsová 17, Carterová 14, Rylichová 13, Potočková 8, Vašáková 5, Kozumplíková a Skutilová 2 – Webbová 19, Záplatová 15, M. Vacková 14, Zohnová 11, Křivánková 7, Matuzonytová 6, Lančová a Stoupalová 5, Dudášová 3, Adamcová a Šoukalová 2. Rozhodčí: Kec, Perlík, Musil. Fauly: 19:24, TH: 25/19 – 16/9, trojky: 4:10, diváci: 485.

Michal Martišek, trenér BK Loko Trutnov: "Žabiny dominovaly hned od začátku. Sebraly nám největší zbraně. Byly velice dobře připraveny na náš rychlý protiútok, v prvním poločase vzorově eliminovaly Brittany Carter. Navíc se k tomu přidala naše střelba z tříbodové vzdálenosti 0/15 v prvním poločase, to mluví za vše. Žabiny vyhrály zaslouženě, rozhodly už v první půli, na zápas se hodně dobře přichystaly. Ve druhém poločase jsme ještě chtěli zahýbat s výsledkem, přidali jsme na agresivitě v obraně, vyhráli třetí čtvrtinu. Ale v poslední čtvrtině se ukázala širší rotace Žabin. Na nás bylo ukázkově vidět, jak moc nás zasáhne, když se zraní hráčka základní sestavy."

Viktor Pruša, trenér Basket Žabiny Brno: "Vítězství je pro nás strašně důležité, obzvláště po naší šňůře porážek v novém roce. K zápasu jsme přistoupili s respektem s ohledem na výsledky, kterých obrovsky bojovné a velmi dobře vedené družstvo Trutnova v sezoně dosáhlo. Jsem rád, že jsme utkání zvládli a potvrdili roli favorita. Až na výjimky jsme udrželi koncentraci celou dobu. Hráčky výborně respektovaly taktický plán, který jsme si dali. Až na malé chybičky jsme eliminovali největší zbraně soupeře. V útočné činnosti jsem byl rád za body z rychlého protiútoku a vysoký počet asistencí. Katka Zohnová hned v prvním zápase ukázala, že je hráčkou obrovského kalibru s velkými zkušenostmi a inteligencí, která neztratila nic ze své rychlosti. Bylo vidět, jak chytrý je to hráč, s jakým klidem a lehkostí hraje. Bude pro nás obrovskou vzpruhou."