Žacléř - Milujete cyklistiku? Zbožňujete pohled na Krkonoše ze sedla svého kola? Pak nemůžete chybět na startu jubilejního ročníku velkého závodu.

Žacléřská "70" | Foto: DENÍK/Aleš Vaníček

Pouhý den zbývá do startu 10. ročníku Žacléřské 70 MTB. Do Krkonoš se sjede zástup vášnivých cyklistů, mezi nimiž najdou své místo jak profesionálové, tak hobby jezdci nejen z blízkého okolí.

Vrcholem sobotní sportovní akce bude kultovní závod tříčlenných týmů na tratích dlouhých 53 a 76 kilometrů. Dlouhá trasa letos čeká také na jednotlivce. Pro „hobbíky" je připravena pohodová nesoutěžní cyklojízda po stopách Žacléřské 70 MTB.

Jubilejní ročník Žacléřské sedmdesátky přitahuje i profíky ze Světového poháru, a tak na startu v Žacléři bude možné potkat mimo jiné i stříbrného medailistu z Andorry Ondřeje Cinka. Právě ten navíc celý den obohatí svou přítomností na autogramiádě a o své zážitky ze svěťáku či olympiády se podělí při odpolední besedě.

Trasa Žacléřské 70 měří 76 kilometrů a převýšení na ní činí 2188 metrů. Že je to moc? Zvolit lze i kratší verzi 53 km. Start závodu jednotlivců je v plánu na 10. hodinu, o 30 minut později do akce vyrazí družstva. Kdo by si chtěl bez velkých nervů závod užít jen zčásti, může vyrazit na nesoutěžní jízdu v délce do třiceti kilometrů. Vzhůru tedy na Rýchorské náměstí, desátá Žacléřská 70 MTB odstartuje.

Pravidla soutěže tříčlenných týmů



Členové družstva musí společně projet kontrolami a cílem. V něm se měří čas poslednímu z trojice. Cyklisté si mohou navzájem pomáhat (občerstvení, defekt…). Každý tým má svého kapitána, který za něj zodpovídá a zastupuje partu při jednání s pořadatelem (změny v přihlášce, protesty atd.).