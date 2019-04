A když se na jednom místě sejdou současní úspěšní reprezentanti s nastupující generací, trenéři, ale i sportovní veteráni, je to veliká společenská událost. A jedna taková se odehrála v úterý, kdy v místním Kulturním domě Střelnice byli vyhlášeni sportovci města Vrchlabí za rok 2018.

Tradiční akce, která se konala pod záštitou města Vrchlabí a za osobní přítomnosti vládce hor Krakonoše, zaplnila sál Střelnice do posledního místa. Nebylo divu, na akci zavítali úspěšní čeští reprezentanti s vrchlabskými kořeny a vedle nich početná nastupující generace holek a kluků, kterým již od útlého věku učaroval sport a jež už nyní vyniká mezi svými vrstevníky v rámci České republiky, ale i mezinárodní konkurenci.

Celým večerem provázel moderátor Petr Ticháček, který byl i spoluorganizátorem akce. „Je skvělé, že se Vrchlabí může pyšnit tolika úspěšnými rodáky, ale i silnou nastupující generací sportovců všeho druhu. Krkonoše a sport vždy měly k sobě blízko a jsem rád, že tato tradice pokračuje. Je mi ctí být u toho a podílet se na organizování této jedinečné akce.“

Své potěšení neskrýval ani vrchlabský starosta Jan Sobotka. „Byl to velice krásný večer plný neopakovatelných chvil. Děkuji organizátorům za jeho zdařilou přípravu a realizaci. Vedle toho bych ale chtěl poděkovat především sportovcům, rodičům a trenérům za to, že sport dělají a podporují ho. Rozdávají nám tím velkou radost. A když se k nám do Vrchlabí vrací i úspěšní olympionici, je to milé lidské setkání, které vždy zahřeje u srdce,“ řekl nejvyšší představitel města, které je bránou Krkonoš.

Celý slavnostní večer ozdobila exhibice ve footbagu v podání Honzy Webera. Opravdovým bonbonkem byla videozdravice, kterou Michalu Krčmářovi poslal jeho francouzský soupeř Martin Fourcade.

Městská sportovní komise zvolila za sportovce města Vrchlabí za rok 2018 úspěšné olympioniky Evu Samkovou (snowboardcross), Karolínu Erbanovou (rychlobruslení) a právě Michala Krčmáře (biatlon), kteří přivezli cenné kovy z loňských zimních olympijských her v jihokorejském Pchjongčchangu. V kategorii hendikepovaných sportovců ocenění převzali Martin Zach (hod kuželkou) a Tomáš Rylich (stolní tenis). Za nejlepšího sportovce v kategorii mládež byl zvolen všestranný Matěj Kunčík, který se věnuje cyklistice, MTB, běžeckému lyžování i biatlonu.

V kategorii Masters zvítězili Blanka Paulů (běh do vrchu), Josef Vejnar (běh na lyžích) a Vlastimil Flegl (běh). Za nejlepší kolektiv vybrala sportovní komise biatlonové družstvo KB Krkonoše. V trenérské kategorii si ocenění odnesli Renata Šimůnková (kuželky), Renata Zirmová (sportovní gymnastika) a Tomáš Kulhánek (biatlon a běžecké lyžování).

Seznam oceněných sportovců města Vrchlabí za rok 2018

Kategorie dospělí:

Nejlepší sportovec: Michal Krčmář (biatlon), Karolína Erbanová (rychlobruslení), Eva Samková (snowboardcross)

Další ocenění: Lucie Charvátová (biatlon), Ondřej Fejfar (skyrunning, atletika, běh), Helena Randáková (LOB), Jakub Hudrlík (rugby), Richard Novotný (silový trojboj), Vojtěch Pršala (sjezdové lyžování), Lukáš Václavík (sjezdové lyžování), Dagmar Rychnovská (atletika)

Kategorie mládež:

Nejlepší sportovec mládeže: Matěj Kunčík (cyklistika, MTB, běžecké lyžování, biatlon).

Další ocenění: Nikola Bubáková (sjezdové lyžování), Magdaléna Půlpánová (sjezdové lyžování), Matyáš Štrégl (LOB, OB, MTBO), Tomáš Perička (lední hokej), Ondřej Mázl (horolezectví), Tereza Novotná (běžecké lyžování, biatlon), Petr Hák (biatlon), Lukáš Kulhánek (biatlon), Anna Kulhánková (biatlon), Antonín Hron (biatlon), Daniela Tomášková (biatlon), Eliška Polonská (běžecké lyžování), Marek Rieger (cyklistika MTB), Vendula Exnarová (cyklistika MTB), David Rygl (skok na lyžích), Beáta Reguliová (karate), Filip Exnar (karate), Jakub Dylan Harvey (fotbal), Gabriela Kalenská (sportovní gymnastika), Vojtěch Bílek (pétangue), Kateřina Středová (střelba), Jan Kubát (Rugby league), Vendula Burešová (snowboardcross).

Kategorie Masters:

Nejlepší Masters: Blanka Paulů (běh do vrchu), Josef Vejnar (běh na lyžích), Ing. Vlastimil Flegl (běh).

Kategorie kolektivů:

Nejlepší kolektivy: Družstvo KB Krkonoše (biatlon)

Další ocenění: Družstvo starších žáků HC Stadion Vrchlabí (hokej), Mad Squirrels U18 (rugby), Družstvo ml. žactva TJ Spartak Vrchlabí (běžecké lyžování), Družstvo „starší dorost“ FC Vrchlabí (fotbal), Štafeta ženy (LOB, Zuzana Nováková, Adéla Randáková, Helena Randáková)

Kategorie trenér:

Nejlepší trenéři: Renata Šimůnková (kuželky), Renata Zirmová (sportovní gymnastika), Tomáš Kulhánek (biatlon, běžecké lyžování).

Kategorie hendikepovaných sportovců:

Martin Zach (hod kuželkou), Tomáš Rylich (stolní tenis).