Účastníci ME 2023: Izrael, Slovinsko, Belgie, Francie, Španělsko, Turecko, Srbsko, Černá Hora, Řecko, Itálie, Česko, Lotyšsko, Maďarsko, Slovensko, Dánsko, Velká Británie.

Evropský šampionát se uskuteční v červnu, hostit ho budou Izrael a Slovinsko.

Hradecká trenérka Romana Ptáčková do hry poslala také dvě svoje svěřenkyně z východočeského klubu. Rychlonohá rozehrávačka Kateřina Zeithammerová se blýskla dalekonosnou trefou (2-3 metry za trojkovým obloukem), na palubovce pobyla patnáct a půl minuty, ke třem bodům přidala jeden doskok a jednu asistenci.

Pivotka Klára Vojtíková vynikala bojovností a náramně se jí povedla dvoubodová akce, kdy se precizně otočila kolem své obránkyně a rychlým nájezdem skórovala. Na hřišti byla vidět osm minut, ke dvěma bodům připojila dva doskoky.

Zeithammerová a Effangová přispěly k očekávané výhře. Český celek rozebral Irsko

Další Hradecká lvice, křídelnice Pamela Therese Effangová, která nastoupila ve čtvrtek proti Irsku, se tentokrát nevešla na dvanáctičlennou zápasovou soupisku.

Kvalifikace o ME – skupina I

Česko – Nizozemsko 69:49 (10:12, 31:19, 54:30). Body: Březinová 19, Voráčková 9, G. Andělová 7, Hamzová 6, Holešínská 6, Stoupalová 6, Vyoralová 5, Zeithammerová 3, Čechová 2, Kopecká 2, Sklenářová 2, Vojtíková 2 – Vennemaová 9, Fokkeová 9, Westeriková 7, Van den Adelová 6, Adamsová 5, Driessenová 3, Fleurenová 3, Van der Keijlová 3, Bettonvilová 2, Corneliusová 2. Rozhodčí: Stanová (Rumunsko), Matuszewská (Polsko), Mutapcic (Německo). Trojky: 5:7. Trestné hody: 19/18 – 22/10. Doskoky: 38:36. Fauly: 18:18. Diváci: 1823.

Romana Ptáčková, trenérka Česka: „Možná to pro nás bylo psychicky náročné, protože to bylo vabank, jedno utkání, kdy se může i nemusí zadařit, ale my jsme to zlomily skvělou defenzivou, což byl základ úspěchu. Ani jsem netušila, že to ve druhé čtvrtině bylo skoro devět minut, za které Nizozemky daly jediný bod ze hry. Nepamatuju se, že bych něco takového někdy zažila. Skvělý výkon podala kapitánka Březinová. V polském klubu teď neměla na růžích ustláno, ani nehrála a nepřijela v úplně skvělé fyzické kondici, ale dala tam vše, co v ní je. Je chytrou hráčkou a některé své limity nahradila něčím jiným. Přehrála i soupeřku, která má za sebou i Euroligu, ale nedala nic, zatímco Renáta měla 19 bodů. To mluví za vše.“

Ptáčková povolala do reprezentace opět tři Lvice. Pomohou Česku k postupu na ME?

Konečná tabulka

1. Česko 4 4 0 284:226 8

2. Nizozemsko 4 2 2 256:256 6

3. Irsko 4 0 4 227:285 4



Bělorusko bylo z kvalifikace vyřazeno.