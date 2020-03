Česká basketbalová federace je nucena po vyhlášení bezpečnostních opatření proti šíření nákazy koronavirem reagovat na aktuální situaci. Vyhlášení plošného zákazu organizování veřejných akcí nad 100 diváků má dopad do celého basketbalového hnutí a na všechny soutěže. Do celé situace může promluvit také uzavření škol, jelikož řada klubů využívá ke svým zápasům a tréninkům právě školní tělocvičny.

Nařízení Bezpečnostní rady státu o počtu diváků se nejvíce dotýká nejvyšších soutěží v České republice. Mužská Kooperativa NBL i ženská Renomia ŽBL mají rozehrané své nadstavbové části. Další kluby se navíc účastní evropských pohárů, na jejichž zápasy se zákaz samozřejmě také vztahuje. Krátce po vydání rozhodnutí vlády ČR bylo vyhlášeno, že všechny zápasy nejvyšších soutěží se odehrají bez diváků.

„Je to nepopulární rozhodnutí pro fanoušky i pro kluby, ale v tuto chvíli nemáme jinou možnost. Naším cílem je, aby se soutěže po sportovní stránce řádně dohrály,“ vysvětluje sportovní ředitel obou nejvyšších soutěží Zdeněk Ringsmuth, proč zůstanou hlediště nejvyšších soutěží uzavřena. „Opatření zůstane v platnosti tak dlouho, dokud vláda současný zákaz nezruší,“ doplňuje.

Veškeré zápasy nejvyšších soutěží budou standardně přenášeny v přímém přenosu na serveru TV Com. „Požádali jsme TV Com, aby posílil své servery tak, aby zvládly nápor všech fanoušků, kteří se nebudou moci dostat do haly. Je pro nás důležité, aby lidé měli možnost být součástí zápasů alespoň na dálku,“ uvedl Ringsmuth s tím, že samotné zajištění přenosu stejně jako uzavření hlediště leží organizačně na bedrech domácího klubu.

Podle sportovního ředitele soutěže nebylo ve hře přerušení soutěže a odsunutí zápasů na pozdější termíny. „V tuto chvíli nemáme informaci, jak dlouho bude opatření trvat. Navíc na termínovou listinu nejvyšších soutěží jsou navázány i nižší soutěže a hlavně pak přípravy národních týmů. Což zejména v případě mužské reprezentace a přípravy na olympijskou kvalifikaci nelze měnit,“ vysvětlil Ringsmuth.

O poznání horší je situace v nižších soutěžích. „Velkým problémem je uzavření škol. Zatím čekáme, až školy dostanou jednotnou informaci. V tuto chvíli nevíme, zda se v tělocvičnách bude moct hrát. Jakmile tuto informaci dostaneme, rozhodneme o dalším vývoji v nižších a mládežnických soutěžích,“ uvedl předseda Sportovně technické komise Martin Jakeš.

O dalším vývoji bude Česká basketbalová federace informovat na svém webu: www.cbf.cz

U nás se týká se zápasů:

KP Brno - Sokol Hradec Králové, středa 11. března od 17:30

SBŠ Ostrava - BK Loko Trutnov, středa 11. března od 19:15

Sokol Hradec Králové - Žabiny Brno, sobota 14. března od 16:00