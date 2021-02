Samková měla parádní start do zimy: ve dvojzávodě v italské Chiese brala úřadující mistryně světa ve snowboardkrosu nejdřív bronz a pak si připsala patnáctý triumf ve světovém poháru.

„Je vždycky dobré začít sezonu na stupních vítězů. Na šampionát se těším, líbí se mi trať. Mohla by mi sedět, ale když nevyhraju, tak svět bude existovat dál,“ culila se Eva Samková při videokonferenci s novináři.

Tlak necítí, nervozita ji nesvazuje. „Je skvělé, když se dá trénovat jako teď poslední dny na Dolní Moravě. Potom člověk nemá čas na přemýšlení, co bude. Nervozita se u mě spíš dostavuje, až přijedu do dějiště závodu. Nejvíc se to projevuje večer,“ vyprávěla 27letá hvězda.

„Pamatuji, že před prvním šampionátem jsem vůbec nemohla usnout. V hlavě jsem si furt dokola projížděla trať a nešlo s tím přestat. Bylo to strašný, ale v sedmnácti to na člověka působí jinak,“ vzpomínala.

„Teď to je lepší. Asi i proto, že jsem všechno vyhrála a už nepotřebuju nic dokazovat. Nejdůležitější je mít kvalitně natrénováno a být v pohodě, pak není důvod být nervózní. To dělá hrozně moc.“

Ve Švédsku se dají očekávat teploty kolem minus dvaceti stupňů. „Nikdy jsem tam nejela, ale mám zprávy od skikrosařů, kteří tam startují. Není nic příjemného závodit se ztuhlými svaly, ale mám s tím zkušenosti z Kanady, kdy bylo ráno třicet pod nulou. Bude potřeba se správně obléct. Jsme na to vybavení a doufám, že by mohl být u startu nějaký vyhřívaný stan,“ přála si svěřenkyně trenéra Marka Jelínka.

Na zimu si dvojnásobná olympijská medailistka už pár let zvyká při zimním koupání. „Od dětství nejsem příliš zimovřivá, ale otužováním se to ještě zlepšuje. Není to ale tak, že bych v minus deseti běhala někde v trenýrkách a byla z toho nadšená,“ smála se.

Přivykání na zimu vnímá jako důležitý prvek pro řešení některých situací.

„Když víte, že zvládnete dvě minuty ve studené vodě, lépe se vyhecujete. Kromě toho jsem od doby, co se otužuju, nebyla nemocná. Nejsem žádný razič zimního koupání, jako doplněk a podpora zdraví ale určitě funguje.“