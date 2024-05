Český horolezecký svaz uspořádal závod, z něhož si cenné kovy dovezlo domů trutnovské trio Alena Ježžková, Jindra Ježek a Kája Vondráčková.

Velké úspěchu dosáhli v pražských Letňanech trutnovští sportovní lezci. Takto závodil stříbrný Jindra Ježek. | Foto: Karel Ježek

Poslední květnová sobota patřila na horolezecké stěně Jungle Praha dalšímu závodu ve sportovním lezení na obtížnost. Ten se konal v rámci seriálu závodů PETZL 2. ligy ČHS, přičemž se jedná o druhou nejvyšší celorepublikovou soutěž ve sportovním lezení, které má dvě disciplíny – lezení na obtížnost (lano) a bouldering.

Obě disciplíny se lezou odděleně a závod pořádá Český horolezecký svaz. Na tuto prestižní akci vyrazili mimo jiné i tři trutnovští lezci ze dvou oddílů, Alena Ježková v kategorii U20, Jindra Ježek v kategorii U16 (oba z HK Excentric Trutnov) a Kája Vondráčková z Yetti club Trutnov, která sebe i celé město reprezentovala v kategorii U10.

V závodě všichni závodníci lezou dvě kvalifikační cesty a osm nejlepších postupuje do finále, kde se již leze cesta pouze jedna. Pořadí v té finálové pak určí konečné pořadí závodníků.

Alena potvrdila roli favoritky a již v první kvalifikační cestě se ujala vedení, které si udržela i po druhé kvalifikaci, ve které zalezla až třetí nejlepší výkon. Ve finále pak soustředěným výkonem dosáhla téměř topu, čímž přelezla soupeřky o několik kroků a zaslouženě obsadila první místo.

Alena Ježková ve své kategorii přemožitelku nenašla a vystoupala a na nejvyšší stupínek.Zdroj: Karel Ježek

Jindra by velmi zklamaný po smolném uklouznutí v první kvalifikační cestě. Ve druhé si na malé stupy dával o to větší pozor a skončil, jako většina závodníků, na těžkém místě, které přelezl jen jeden lezec. Z děleného čtvrtého až pátého místa postoupil do finále, kde do toho dal všechno a na vítěze ztratil pouhý jeden krok. Druhé místo je Jindrův dosavadní nejlepší výsledek.

Jindra Ježek na stupních vítězů obsadil parádní druhé místo.Zdroj: Karel Ježek

Pro nejmladší členku výpravy Káju šlo o úplně první velké závody a jela hlavně sbírat zkušenosti. Jenže hned v úvodní kvalifikační cestě, kterou „topla“ (vylezla až k poslednímu chytu), se zařadila mezi finalistky. V technicky náročné finálové cestě pochopila, co po ní stavěč cesty chtěl a skončila dva chyty před topem, kde jí již došly síly, což stačilo na krásné druhé místo.

Také nejmladší členka trutnovské výpravy obsadila v pražských Letňanech krásné druhé místo.Zdroj: Karel Ježek

První závodnice dolezla do stejného místa, jako trutnovská sportovkyně, konečné pořadí tak určilo její lepší umístění v kvalifikaci.

Závod pro trutnovské lezce dopadl fantasticky, což ostatně dokládají dvě druhá místa a jedno první.