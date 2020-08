V kategorii Elite posbírali kompletní medailovou sbírku. Ve čtvrteční časovce jednotlivců skončil Jan Bárta druhý a třetí místo obsadil Adam Ťoupalík. Druhý jmenovaný si pak v prestižním a silně obsazeném sobotním závodě s hromadným startem dojel pro životní úspěch v podobě titulu.

Časovku ovládl Josef Černý ze zahraniční stáje CCC, který má ovšem ke královéhradeckému týmu hodně blízko, neboť ještě v roce 2018 za něj úspěšně závodil. Druhý Bárta na vítěze ztratil deset vteřin, třetí Ťoupalík něco málo přes minutu.

„Trať byla hodně do tahu, ale rychlá a dobrá. Mrzí mě, že jsem nevyhrál, ale nedá se nic dělat, člověk to už dnes bere trochu jinak. Tentokrát tomu něco chybělo. Ze začátku jsem to rozjel poměrně dobře, ale v půlce jsem ztratil rytmus, takže jsem se s tím musel nějak srovnat, a to mě stálo vítězství,“ hodnotil druhou příčku Jan Bárta.

„Na závod jsem se nijak extra nepřipravoval a bral jsem to spíš jako rozjetí na sobotu. Časovek se jezdí hodně málo a ani v minulosti jsem jich tolik nejel, takže jsem s třetím místem rozhodně spokojený,“ uvedl bronzový Adam Ťoupalík.

Hradečtí byli úspěšní i v kategorii jezdců do 23 let, kde se časovkářským šampionem stal Jakub Otruba.

„Časovka byla hodně těžká a bylo to především na výkon. Nepříjemné bylo i teplo, které panovalo v čase našeho startu. Snažil jsem se jet hlavně podle Petra Kelemena, hlídal jsem si mezičasy, aby to bolelo co nejméně, ale abych měl titul pod kontrolou a mohl se i časem porovnat s elitou,“ popisoval Otruba svůj titul.

Ve finiši závodu s hromadným startem, který absolvovala větší skupina, Ťoupalík vcelku překvapivě o vteřinu porazil favorizovaného Zdeňka Štybara (Deceuninck-QuickStep), jako třetí mistrák dokončil s třísekundovou ztrátou na vítěze Petr Vakoč (Alpecin-Fenix).

„Čtyři sta metrů do cíle to zkusil Petr Vakoč, ale rychle to zalepil Michael Kukrle, takže tři sta metrů před cílem jsem zase byli jako skupina. Potom přišel kruhový objezd, tam jsem za to vzal, nikdo už nebyl schopný reagovat a vyšlo to. Je to pro mě asi největší úspěch. V roce 2012 jsem se byl na Štybyho podívat na startu mistráku a nyní se mi povedlo ho porazit ve spurtu. Titul ale patří celému týmu, který předvedl skvělou práci, zasloužily se o něj všichni stejným dílem,“ popsal své pocity čerstvý mistr České republiky Adam Ťoupalík.

„Jsem opravdu spokojenýs titulem a celkovým výkonem celého týmu. Nebylo to žádné taktizování, ale regulérní závodění. Letos jsme nebyli na startu ani kompletní, a i tak odvedli kluci skvělou práci, na kterou nikdo ze světových týmů nestačil,“ doplnil nadšeně Vladimír Vávra, ředitel královéhradecké stáje.

V tomto týdnu někteří jezdci Elkov Kasper startují na mistrovství Evropy, které se koná ve Francii. Jízda proti chronometru na časovkářském speciálu se týká Jana Bárty. Velezkušený cyklista pojede i závod s hromadným startem, kde ho doplní ještě trojice týmových parťáků Adam Ťoupalík, Michael Kukrle a Dominik Neuman.