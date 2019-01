Semily - Nejúspěšnější sportovec Semilska za rok 2018. Tak zní název ankety, jejíž slavnostní vyhlášení se uskuteční v úterý 29. ledna v lomnickém divadle. O vítězích většiny z jednotlivých kategorií rozhodne odborná porota, jednu ale mají ve své moci čtenáři Krkonošského deníku. Na začátku ledna bude v našich novinách vycházet kupon, který stačí vyplnit a zaslat na adresu redakce. Ze součtů hlasů pak vzejde Hvězda Krkonošského deníku.

Loňskou Hvězdou Krkonošského deníku se stala Šárka Jiroušová, cenu jí předával sportovní redaktor Tomáš Otradovský. | Foto: Zdeněk Matura

NOMINACE JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ

1) Sportovci do 19 let (r. 1999 a mladší)

Dominik BLÁHA (LSK Lomnice nad Popelkou), lyžování – na MČR 1. a 2. místo v severské kombinaci a 2. místo ve skocích.

Hynek DOSTALÍK (Jiskra Harrachov), skoky na lyžích a severská kombinace – na MČR 2. místo ve skocích, 3. místo v severské kombinaci, na krajském přeboru 1. a 3. místo, 1. místo v Českém poháru v severské kombinaci.

Michal HANYK (AC Turnov), atletika – na MČR 2. místo v běhu na 2000 m přes překážky, 4. místo v běhu na 3000 (hala), opora družstva mužů a dorostenců AC Turnov, běh na 800 metrů v čase 1:56,47.

Jachym HRDINA (LSK Lomnice nad Popelkou), lyžování – na MČR 1. místo ve skocích a dvakrát 2. místo v severské kombinaci.

Veronika CHLUMSKÁ (Musher klub Český ráj), mushing – 1. místo na MS ICF v kategorii Scooter juniorky.

Tereza CHRÁSTOVÁ (Sportovní klub Studenec), orientační sporty – 7. místo na mistrovství Evropy dorostu, 1. místo na MČR ve sprintu OB, 1. místo na MČR LOB.

František JANATA (LSK Lomnice nad Popelkou), lyžování – na MČR dvakrát 2. místo v severské kombinaci.

Tereza KOLDOVSKÁ (Jiskra Harrachov), skoky na lyžích a severská kombinace – na MČR 1. místo v severské kombinaci (zima) a 1. místo ve skocích (léto), na krajském přeboru 1. místo v severské kombinaci, 3. místo ve skocích.

Jiří KONVALINKA (Jiskra Harrachov), skoky na lyžích a severská kombinace – na MČR 2x 1. místo ve skocích a 2x 1. místo v severské kombinaci, na krajském přeboru 4x 1. místo, v Českém poháru 1. místo ve skocích i v severské kombinaci.

Valerie KŘÍŽOVÁ (SKI KLUB Vysoké nad Jizerou), lyžování – 1. a 2. místo na olympiádě dětí a mládeže.

Jakub LACINA (TJ Semily), běh na lyžích – v Českém poháru 2. místo ve stíhacím závodě, 3. místo v závodě na 10 km klasicky, 4. místa v závodech 2 km volně a 5 km klasicky.

Klára LENGYELOVÁ (TJ Semily), běh na lyžích – 5. místo ze sprintu v závodě Českého poháru, 5. místo na Poháru Libereckého kraje.

Tomáš LUKEŠ (ČKS SKI Jilemnice), běh na lyžích – 3x 1. místo na MČR, 1. místo v celkovém hodnocení Českého poháru, 1., 2. a 6. místo na mezinárodních závodech OPA Continental cup.

Eliška MARTÍNKOVÁ (AC Turnov), atletika – na MČR 1. místo v chůzi na 3000 metrů (hala), 1. místo v chůzi na 5000 metrů a 12. místo v běhu na 3000 metrů.

Michaela NOVOTNÁ (TJ Turnov), radiový orientační běh – 1. místo na MS pásmo 3,5 MHz, 2. místo na MS pásmo 144 MHz.

Lucie PAULUSOVÁ (ČKS SKI Jilemnice), běh na lyžích – 4x 1. místo na MČR, 1. místo v celkovém hodnocení Českého poháru.

Marie RYSULOVÁ (ČKS SKI Jilemnice), běh na lyžích – 2x 1. místo na MČR, 1. místo v celkovém hodnocení Českého poháru.

Jakub SALABA (ČKS SKI Jilemnice), běh na lyžích – 1. místo na krajském přeboru, 3x 1. místo na Zimní olympiádě dětí a mládeže v Pardubickém kraji.

Filip SCHILTE (TJ Semily), běh na lyžích – 8. místo v závodě 2 km na MČR, 3. místo na Poháru Libereckého kraje.

Martin SLAVÍK (Jiskra Harrachov), skoky na lyžích a severská kombinace – na MČR 3. místo ve skocích družstev, na krajském přeboru 2x 4. a 2x 5. místo, 4. místo v Českém poháru v severské kombinaci.

Matěj STRNÁDEK (IHC Lomnice nad Popelkou), inline hokej – reprezentant České republiky, 1. místo na mistrovství Evropy v kategorii do 16 let.

Radim SUDEK (LSK Lomnice nad Popelkou), lyžování – na MČR 2. a 3. místo v severské kombinaci, 3. místo ve skocích.

Jakub ŠAFÁŘ (AC Turnov), atletika – na MČR 3. místo ve skoku o tyči (385 cm), 7. místo v devítiboji, 8. místo v halovém sedmiboji, nadějný vícebojař.

Jan ŠIMEK (LSK Lomnice nad Popelkou), lyžování – na MČR 1. a 3. místo v severské kombinaci, 3. místo ve skocích.

Barbora ŠTĚPÁNKOVÁ (Jiskra Harrachov), skoky na lyžích a severská kombinace – na MČR 2. místo ve skocích, 3. místo v severské kombinaci, na krajském přeboru 2x 3. místo.

Vít ŠTEFAN (Sportovní klub Studenec), orientační sporty – 5. místo na mistrovství Evropy dorostu, 2x 1. místo na MČR LOB.

Markéta ŠTEFANOVÁ (Sportovní klub Studenec), běh na lyžích/orientační sporty – 2x 2. místo na MČR v běhu na lyžích, na zimní olympiádě dětí a mládeže dvakrát 1. místo, 2. a 3. místo.

Adriana ŠVECOVÁ (Musher klub Český ráj), mushing – na MS ICF 1. místo v kategorii Canicross juniorky a 3. místo v kategorii Scooter juniorky.

Kateřina TŮMOVÁ (ČKS SKI Jilemnice), běh na lyžích – 1. a 2. místo na MČR, 1. místo v celkovém hodnocení Českého poháru, 1., 2. a 6. místo na mezinárodních závodech OPA Continental cup.

Jan TURCHICH (TSC Turnov), judo – 2. místo na MČR juniorů, 2. místo na MČR dorostenců, 2. místo na mezinárodním turnaji Varšava Open.

Pavlína VOTOČKOVÁ (ČKS SKI Jilemnice), běh na lyžích – 34. místo na MS juniorů, na MČR 2. 2. místo a 1. místo ve štafetě, 13., 17. a 19. místo na mezinárodních závodech OPA Continental cup.

Jan VYKOUK (ŠK Zikuda Turnov), šachy – 2. místo na ME juniorů v Rize, první česká medaile z mistrovství Evropy po dvaceti letech v silné konkurenci 75 nejlepších šachistů z celé Evropy.

Julie ZÁRYBNICKÁ (TSC Turnov), judo – nominace na ME v Sarajevu, 3. místo na Evropském poháru dorostenců v Tule, 2x 5. místo na Evropském poháru dorostenců v Záhřebu a Kluži.

Lucie ZÁRYBNICKÁ (TSC Turnov), judo – 3. místo na MČR dorostenců, 2. místo na mezinárodním turnaji Varšava Open.

Jana ZIKMUNDOVÁ (AC Turnov), atletika – účastnice mezinárodního utkání v chůzi na 10 kilometrů v Poděbradech, na MČR 2. místo v chůzi na 5000 metrů, 4. místo v chůzi na 3000 metrů (hala), opora družstev žen a dorostenek AC Turnov.

2) Sportovci nad 19 let

Josef EGRT (AC Turnov), atletika – 1. místo v hodu kladivem na mistrovství juniorů do 22 let ve Wroclavi, na MČR do 22 let 2. místo v hodu kladivem a 10. místo ve vrhu koulí, vrchařská opora mužů AC Turnov.

Luboš GAISL (AC Turnov), atletika – 5. místo na MČR v běhu na 3000 m přes překážky, dlouhodobá vytrvalecká opora mužů AC Turnov.

Pavlína HERBEROVÁ (TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou), kiting – mistryně světa na TOKE.

Šárka JIROUŠOVÁ (členka SDH Poniklá), požární sport – 3. místo ve dvojboji a členka stříbrného družstva na MS, 1. místo v běhu na 100 m přes překážky a členka vítězného družstva jak na MČR, tak na krajském přeboru. Světový rekord v běhu na 100 m přes překážky (15.48) na MS v Bánské Bystrici).

Jan KAZDA (TJ Turnov), kickbox – 2x 2. místo na mistrovství světa v Řecku ve váze nad 90 kg.

Petr KAZDA (TJ Turnov), kickbox – 2. a 3. místo na mistrovství světa v Řecku ve váze do 85 kg.

Martin KLÁR (Musher klub Český ráj), mushing – na ME IFSS 3. místo v kategorii Bikejöring mužů elite a 3. místo v národní štafetě.

Roman KOUDELKA (LSK Lomnice nad Popelkou), skoky na lyžích – 25. místo na OH v Pchjongčchangu, 3., 6. a 8. místo v závodech Světového poháru, 1. místo na MČR.

Čestmír KOŽÍŽEK (LSK Lomnice nad Popelkou), skoky na lyžích – 28. místo na OH v Pchjongčchangu, 7., 13. a 14. místo v závodech Světového poháru, 3. místo na MČR.

Marta KŘEPELKOVÁ (Jiskra Harrachov), skoky na lyžích a severská kombinace – 2. místo na MČR ve skocích, 1. místo na krajském přeboru a 2. místo na regionálních krajských závodech ve skocích.

Veronika NAVRÁTILOVÁ (Musher klub Český ráj), mushing – 1. místo na MS ICF v kategorii Scooter ženy elite, 1. místo na ME IFSS v kategorii Scooter se dvěma psy, 2. místo na MČR v kategorii Scooter se dvěma psy.

Jakub OMA (TJ Turnov), radiový orientační běh – 1. místo na mistrovství světa pásmo 3,5 MHz.

Tomáš PORTYK (LSK Lomnice nad Popelkou), severská kombinace – 19. a 24. místo na OH v Pchojngčchangu, 4., 8., 12. a 13. místo v závodech Světového poháru, dvakrát 1. místo na MČR.

Jakub RINN (Musher klub Český ráj), mushing – 1. místo na MS ICF v národní štafetě, 3. místo na ME IFSS v národní štafetě, 5. místo na MČR v kategorii Scooter.

Sandra SCHÜTZOVÁ (ČKS SKI Jilemnice), běh na lyžích/kolečkové lyže – ve Světovém poháru v běhu na kolečkových lyžích 4x 2. místo, 3x 3. místo a celkově 2. místo v hodnocení SP, na MČR v běhu na lyžích 2x 1. místo, jednou pak 1. místo na MČR na kolečkových lyžích, na závodech FIS OPA Continental cup 8., 2x 9. a jednou 10. místo, na závodech FIS Balcan cup 1. a 2x 2. místo.

Ladislav VÍLA (AC Turnov), atletika – na MČR 9. místo v běhu na 100 i 200 metrů, sprinterská opora mužů AC Turnov, vynikající osobní rekordy na 100 metrů (10,70) a 200 metrů (21,83).

3) Kolektivy do 19 let

AC Turnov (dorostenky), atletika – 7. místo na mistrovství Čech družstev, 2. místo na krajském přeboru. Oporami družstva Velíšková, Hanzlová, Martínková, Zikmundová, Roztočilová, Vinšová,…

ČKS SKI Jilemnice (smíšené družstvo dorostu), běh na lyžích – 1. místo na MČR.

ČKS SKI Jilemnice (štafeta starších dorostenců Vyšanský, Schütz, Soukup), běh na lyžích – 1. místo na MČR.

ČKS SKI Jilemnice (dvojice starších dorostenců Lukeš, Schütz), běh na lyžích – 1. místo na MČR.

ČKS SKI Jilemnice (štafeta starších žákyň Šulcová, Paulusová, Horáčková), běh na lyžích – 2. místo na MČR.

HC Lomnice nad Popelkou (starší žáci), lední hokej – 3. místo v základní skupině žákovské ligy, postup do finálové skupiny.

HC Lomnice nad Popelkou (mladší žáci), lední hokej – 3. místo v základní části žákovské ligy, 4. místo ve finálové skupině.

Jiskra Harrachov (Štěpánek, Konvalinka), skoky na lyžích – 2. místo na MČR družstev.

Jiskra Harrachov (Král, Slavík), skoky na lyžích – 3. místo na MČR družstev.

LSK Lomnice nad Popelkou (dorostenci Šimek, Janata), skoky na lyžích – 1. místo na MČR.

LSK Lomnice nad Popelkou (mladší žáci Hrdina, Bláha), skoky na lyžích – 1. místo na MČR.

LSK Lomnice nad Popelkou (starší žáci Rýgl, Sudek), skoky na lyžích – 1. místo na MČR.

TJ Zikuda Turnov (mladší žákyně), volejbal – 2. místo na krajském přeboru mladších žákyň, 1. místo na okresním přeboru žactva.

4) Kolektivy nad 19 let

AC Turnov (muži), atletika – 1. místo ve II. národní lize a postup do baráže o I. národní ligu. Oporami družstva J. Egrt, L. Víla, L. Gaisl, M. Hanyk,… vedoucím družstva J. Dědeček st.

AC Turnov (ženy), atletika – 1. místo na krajském přeboru, postup z krajského přeboru do II. národní ligy (vedoucí družstva K. Čermáková, K. Tulach).

ČKS SKI Jilemnice (štafeta žen Schützová, Votočková, Randáková), běh na lyžích – 1. místo na MČR.

ČKS SKI Jilemnice (družstvo žen), běh na lyžích – 1. místo na MČR (I. liga smíšených družstev dospělých).

HC Lomnice nad Popelkou (muži), lední hokej – 2. místo v Krajské lize Libereckého kraje.

HC Turnov 1931 (muži), lední hokej – vítěz Krajské ligy Libereckého kraje.

SDH Bozkov (muži), požární sport – 6. místo na MČR v Liberci a 1. místo na krajském přeboru v Turnově, 2. místo v dílčím hodnocení v požárním útoku na MČR.

SDH Poniklá (ženy), požární sport – 1. místo na MČR v Liberci a 1. místo na krajském přeboru v Turnově.

Ski klub Masters Rokytnice nad Jizerou, alpské disciplíny – na MS Masters 2. místo ve slalomu a 3. místo v obřím slalomu, na Světovém poháru Masters 1. místo, 10x 2. místo a 7x 3. místo, globus za celkové hodnocení Světového poháru Masters za 3. místo v ženské kategorii C4.

ŠK Zikuda Turnov (muži), šachy – 3., 3. a dvakrát 5. místo na MČR, účastník extraligy družstev, účastník MČR v rapid šachu, v bleskovém šachu a na MČR čtyřčlenných družstev.

TJ Turnov (ženy), florbal – po dvouleté koncepční práci 1. místo ve druhé lize a postup do 1. florbalové ligy žen.

TJ Zikuda Turnov (muži), volejbal – 3. místo v I. lize.

5) Jednotlivci Masters

Ilona ERLEBACHOVÁ (Musher klub Český ráj), mushing – 2. místo na MS ICF v kategorii Bikejöring veteránek, 2. místo na MS ICF v kategorii Scooter veteránek, 7. místo na MČR v kategorii Bikejöring žen.

Soňa KLIKAROVÁ (Musher klub Český ráj), mushing – 3. místo na MS ICF v kategorii Bikejöring veteránek.

Hana LEDVINOVÁ (Ski klub Masters Rokytnice nad Jizerou), alpské disciplíny – na MS Masters 2. místo ve slalomu a 3. místo v obřím slalomu, 1. místo, 4x 2. místo a 6x 3. místo v závodech Světového poháru, globus za 3. místo v celkovém hodnocení Světového poháru Masters.

Josef VEJNAR (SKI KLUB Vysoké nad Jizerou), lyžování – 1. místo na MČR Masters v běhu na lyžích i kolečkových lyžích, absolutní vítěz malé Skitour, 2. místo v kombinaci 50 km klasicky a 50 km skate na Koasalaufu v Rakousku, absolutní vítěz Vexa Tour na kolečkových lyžích v Polsku.

6) Hendikepovaný sportovec

Tereza KMOCHOVÁ (Jiskra Harrachov), alpské disciplíny – 2., třikrát 5. a 32. místo v závodech FIS, 3. místo na MČR, 2. místo na mistrovství Slovenska i Slovinska.

Matěj PONOCNÝ (Ski klub Masters), alpské disciplíny – 3x 3. místo na Deaf Evropském poháru juniorů, 2x 1. místo na MČR, na atletickém mistrovství Evropy 2. a dvakrát 3. místo, účast na fotbalovém ME ve Stockholmu, nominace do národního družstva na Deaf olympiádu.

7) Nejlepší trenér – amatéři

Karel ČERMÁK (SDH Bozkov), požární sport – na MČR 6. místo dospělých a 7. místo dorostenek, na krajském přeboru 1. místo dospělých a 1. místo dorostenek, na MČR v Liberci navíc 2. místo v dílčím hodnocení v požárním útoku dospělých a 2. místo v požárním útoku dorostenek.

Kateřina ČERMÁKOVÁ (AC Turnov), atletika – 1. místo na MČR v chůzi na 3000 a 5000 metrů (Martínková), 7. a 9. místo (1500 a 3000 m) na MČR (Pekařová), vedoucí družstva žen, které postoupilo z krajského přeboru do II. národní ligy.

Josef JANŮ (HC Lomnice nad Popelkou), lední hokej – trenér mladších a starších žáků v krajské lize.

Jakub MAREŠ (TSC Turnov), judo – nominace J. Zárybnické na ME, dvakrát 2. místo na MČR (Turchich), 3. místo na MČR (L. Zárybnická), 3. místo a dvakrát 5. místo na Evropském poháru (J. Zárybnická).

Miroslav REICHL (AC Turnov), atletika - 2. místo na MČR v běhu na 3000 m přes překážky (Hanyk), 3. místo na MČR ve skoku o tyči (Šafář).

8) Nejlepší trenér – profesionálové

Martin BŘEČKA (LSK Lomnice nad Popelkou), lyžování – na MČR 10x umístění do 3. místa v severské kombinaci a 2x umístění do 6. místa ve skocích.

Filip HERBS (ČKS SKI Jilemnice), běh na lyžích – v prvním roce trenérské praxe získal se svými svěřenci 2. místo ve štafetě na MČR, 1. místo v krajském přeboru žákovských družstev, výrazně přispěl k prvenství oddílu v Superpoháru.

Tomáš PORTYK st. (LSK Lomnice nad Popelkou), lyžování – 3., 4., 6. a 8. místo v závodech Světového poháru, na MČR 14x umístění do 3. místa, 6x umístění do 6. místa.

Jiří SLABÝ (HC Turnov 1931), lední hokej – trenér vítěze Krajské ligy Libereckého kraje (muži).



Kupon potřebný k vyplnění ankety o Hvězdu Krkonošského deníku vychází každé pondělí a pátek v tištěné verzi Deníku. Hlasovat lze do 18. ledna.