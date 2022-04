Žádný apríl. Twitter oznámil testování tlačítka pro dodatečnou úpravu příspěvků

I přesto ovšem Musk odmítl místo v představenstvu společnosti. To ale jistě neznamená, že nebude mít vliv na její budoucí vývoj. Samotný CEO Parag Agrawal se pak k Muskovu odmítnutí zasednou ve výkonem sboru Twitteru vyjádřil, že „to tak bude nejlepší.“

Elon has decided not to join our board. I sent a brief note to the company, sharing with you all here. pic.twitter.com/lfrXACavvk — Parag Agrawal (@paraga) April 11, 2022

Muskovi se příčí cenzura na sociálních sítích

Je celkově známo, že Elon Musk a Jack Dorsey si na byznysové a osobní úrovni velice dobře rozumí, naopak Parag Agrawal k Muskově srdci příliš nepřilnul.

Minulý podzim, v době, kdy Dorsey ohlásil, že jako CEO končí, ještě rezonovala společností kauza úmyslného utajování twitterových příspěvků ohledně skandálu okolo Huntera Bidena, zesnulého syna nynějšího amerického prezidenta Joea Bidena a následného kontroverzního zrušení účtu Donalda Trumpa. Pověst Twitteru byla tehdy silně narušena a se změnou vedení se tak nějak očekávala jeho nová éra. Velkým šokem tedy bylo, že Dorseyho nástupcem byl zvolen bývalý CTO Parag Agrawal, který naopak zastával myšlenku přísnějšího moderování obsahu.

„Naší rolí je sloužit zdravé veřejné diskusi a věřím, že naše kroky reflektují, že právě k ní směřujeme. Více než na svobodu slova (free speech) se soustředíme na to, jak se svět změnil. Jednu ze změn, kterou dnes pozorujeme je, že vyjadřovat se na internetu lze velice lehce,“ řekl v roce 2020 Agrawal pro server Technology Review.

Elon Musk má na věc opačný názor a velice často se na Twitteru proti cenzuře na sociálních sítí staví. Odmítl například cenzurovat také ruské zpravodajské weby na Ukrajině skrz Teslou zprostředkovanou satelitní platformu Skylink, kterou válkou zdevastované zemi sám daroval.

Starlink has been told by some governments (not Ukraine) to block Russian news sources. We will not do so unless at gunpoint.



Sorry to be a free speech absolutist. — Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2022

Právě snížení cenzury a monitorování obsahu si veřejnost od „nové éry Twitteru“ slibuje nejvíce. V poslední době je cenzura na sociálních sítích hojně diskutované téma. Reakcí na „utahování šroubů“ na konvenčních sociálních sítí je pak vznik jejich alternativ. Poslední, která vzbudila pozornost širší populace byl projekt Donalda Trumpa nazvaný Truth, který takřka úplně kopírovat parametry Twitteru, ale měl méně upravovat zveřejněný obsah.

Free speech is essential to a functioning democracy.



Do you believe Twitter rigorously adheres to this principle? — Elon Musk (@elonmusk) March 25, 2022

Decentralizace, kryptoměny a projekt Bluesky

Přestože Dorsey je jedním ze zakladatelů Twitteru, po roce 2015, kdy se do firmy navrátil jako CEO se pro něj jedná tak trochu o „vedlejšák.“ Během kariérního intermezza si totiž stihl založit společnost Square, později přejmenovanou na Block. Ta zajišťuje finanční služby a digitální platby. Zásadní politikou společnosti je pak právě důraz na decentralizaci a decentralizovanou platbu. Krom toho, že například společnost nemá trvalé sídlo, tak také část svého jmění převedla na Bitcoin. Jednou pak z hlavních služeb, na kterou se Block soustředí je platba kryptoměnou a jejich likvidita. Jack Dorsey se často na veřejnosti vyjadřuje negativně o centralizaci a platformizaci a s tím krom jiného také upravil například svůj životní styl, jehož alternativní podoba budí mezi lidmi jak údiv, tak také posměch. Začátkem dubna se za centralizační politiku Twitteru nepřímo omluvil a s tím také za jeho celkový chybný koncept, který považuje za vlastní vinu.

the days of usenet, irc, the web…even email (w PGP)…were amazing. centralizing discovery and identity into corporations really damaged the internet.



I realize I'm partially to blame, and regret it. — jack⚡️ (@jack) April 2, 2022

Z Twitteru Dorsey ovšem minulý rok úplně neodešel a ponechal si vedení nad vlastním projektem nazvaným Bluesky. Projekt ohlásil už v roce 2019 a pracoval na něm společně s Paragem Agrawalem. Jedná se o decentralizační protokol, který by měl umožňovat vzájemnou komunikaci napříč vícero sociálními sítěmi. Stát by měl na volně dostupném softwaru Mastodon zajišťující základní služby takzvaného mikroblogingu, tedy stejného systému, na kterém stojí také Twitter. Jeho součástí by měla být také monetizace a platba za pomocí kryptoměn. “Očekáváme, že tento tým nevytvoří pouze decentralizované měřítko pro sociální síť, ale zároveň kolem ní vytvoří otevřenou komunitu různých společností, organizací, vědců, významných osobností a všech dalších, kteří si jsou vědomi jeho (decentralizovaného) důsledku, ať pozitivního či negativního.“

Twitter is funding a small independent team of up to five open source architects, engineers, and designers to develop an open and decentralized standard for social media. The goal is for Twitter to ultimately be a client of this standard. ? — jack⚡️ (@jack) December 11, 2019

Velkým fanouškem decentralizace, a hlavně pak kryptoměn je také právě Elon Musk. Sám se netají investicemi do nejznámějšího Bitcoinu a Etherea, ale také do zábavného Dogecoinu. Často je také terčem kritiky, že svým veřejným působením ovlivňuje trh postavený na blockchainu a úmyslně manipuluje skrz svá twitterová vyjádření s jejich cenou. Bluesky je svým programem Muskovi velice blízký a představa toho, že by měl možnost přímo ovlivňovat s ním spojený finanční trh postavený na kryptoměnách pro něj musí být minimálně lákavá. Vzhledem k blízkému vztahu s Dorseym se bude jistě jednat o jednu z hlavních agent, ve které se Musk bude chtít v Twitteru angažovat.

Twitter algorithm should be open source — Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2022

Autor: Jan Bartošík